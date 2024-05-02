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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Алкоголь в подпольном цеху под Белгородом

Спирт с водой и красителями: в подпольном цеху нашли 3 тысячи литров алкоголя

2 мая 2024, 13:03
Фото: УМВД России по Белгородской области
Алкоголь в подпольном цеху под Белгородом

Под Белгородом полицейские нашли подпольный алкоцех

«Бизнес» организовала 45-летняя местная жительница. Вести дела ей помогали родной брат и муж сестры. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.

Полицейские пресекли деятельность подпольного алкоцеха в гараже на территории частного домовладения в Северном. Задержания проводили при силовой поддержке СОБРа «Белогор» регионального управления Росгвардии.

По предварительным данным, нелегальный бизнес организовала 45-летняя местная жительница — индивидуальный предприниматель. Вести дела ей помогали её родной брат и муж сестры.

Алкогольную продукцию изготавливали в антисанитарных условиях, смешивали спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками. Разливали алкоголь в бутылки и пластиковые кеги. После этого под видом сидра, пивных напитков и водки доставляли в магазины областного центра и Белгородского района, часть из них принадлежала самим фигурантам.

Во время осмотра гаража и магазинов полицейские изъяли из незаконного оборота около 3 тыс. литров алкогольной продукции, а также оборудование для её изготовления. Помимо напитков собственного производства и этилового спирта, обнаружены стеклянные бутылки с крепким алкоголем промышленного производства без специальных маркировок.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной продукции, совершённое группой лиц (п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК.РФ). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дела.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Магазины#Алкогольная продукция#Белгород
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