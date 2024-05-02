Спирт с водой и красителями: в подпольном цеху нашли 3 тысячи литров алкоголя

Алкогольную продукцию изготавливали в антисанитарных условиях, смешивали спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками. Разливали алкоголь в бутылки и пластиковые кеги. После этого под видом сидра, пивных напитков и водки доставляли в магазины областного центра и Белгородского района, часть из них принадлежала самим фигурантам.