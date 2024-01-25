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Алкоголь

Алкоголь и сигареты на миллион: за что будут судить белгородского предпринимателя

25 января 2024, 08:02
Фото: 1MI
Алкоголь

Белгородец попадёт под суд за незаконную продажу алкоголя

Житель Белгородской области незаконно продавал алкогольную продукцию и сигареты. У него не было на это соответствующей лицензии. Уголовное дело против предпринимателя направили на рассмотрение в суд, сообщает региональный СК.

Белгородца будут судить за незаконную продажу алкогольной продукции и сигарет. Уголовное дело против индивидуального предпринимателя направлено на рассмотрение в суд.

В Яковлевском горокруге завершили расследование дела против местного жителя. Его обвиняют в продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции (п. «б» ч.6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).

Как считает следствие, в марте 2022 года он купил для последующей продажи 2 тыс. бутылок немаркированного алкоголя и ещё 1 тыс. пачек сигарет общей стоимостью в 1 млн рублей. Продукцию предприниматель хранил дома и в своих магазинах. Алкоголь и сигареты без лицензии он продавал другим белгородцам.

Вину в совершённом преступлении житель региона признал полностью. Решать его судьбу будет суд.

Напомним, в 2023 году в Белгородской области возбудили пять уголовных дел по факту продажи алкоголя несовершеннолетним. Также было составлено ещё 125 протоколов.

За год в регионе возбудили пять уголовных дел за продажу алкоголя юным белгородцам
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#Белгородская область#Алкоголь#Уголовное дело#Продажа#Обвинение#Новости Белгорода#Сигареты#Ск#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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