Алкоголь и сигареты на миллион: за что будут судить белгородского предпринимателя

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Белгородца будут судить за незаконную продажу алкогольной продукции и сигарет. Уголовное дело против индивидуального предпринимателя направлено на рассмотрение в суд.
В Яковлевском горокруге завершили расследование дела против местного жителя. Его обвиняют в продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции (п. «б» ч.6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).
Как считает следствие, в марте 2022 года он купил для последующей продажи 2 тыс. бутылок немаркированного алкоголя и ещё 1 тыс. пачек сигарет общей стоимостью в 1 млн рублей. Продукцию предприниматель хранил дома и в своих магазинах. Алкоголь и сигареты без лицензии он продавал другим белгородцам.
Вину в совершённом преступлении житель региона признал полностью. Решать его судьбу будет суд.
Напомним, в 2023 году в Белгородской области возбудили пять уголовных дел по факту продажи алкоголя несовершеннолетним. Также было составлено ещё 125 протоколов.