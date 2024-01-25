Алкоголь и сигареты на миллион: за что будут судить белгородского предпринимателя

Как считает следствие, в марте 2022 года он купил для последующей продажи 2 тыс. бутылок немаркированного алкоголя и ещё 1 тыс. пачек сигарет общей стоимостью в 1 млн рублей. Продукцию предприниматель хранил дома и в своих магазинах. Алкоголь и сигареты без лицензии он продавал другим белгородцам.