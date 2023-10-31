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В Белгородской области возбудили пять уголовных дел за продажу алкоголя детям

За год в регионе возбудили пять уголовных дел за продажу алкоголя юным белгородцам

31 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI

В Белгородской области возбудили пять уголовных дел за продажу алкоголя детям

В региональном УМВД рассказали, сколько в этом году было возбуждено уголовных дел за продажу алкоголя несовершеннолетним. Также стало известно и о других составленных протоколах об административных нарушениях.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области руководителю волонтёров «Скорая молодёжная помощь» Антону Андросову сообщили, что в этом году за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним завели пять уголовных дел. Ещё 125 протоколов об административных нарушениях составили по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это не содержит уголовно наказуемого деяния»).

Кроме этого, в регионе составили 82 административных материала за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции. В их число вошли 11 протоколов об административных нарушениях за продажу алкоголя на вынос в общепите, 62 — за продажу в запрещённое время и девять — за продажу в дни запрета.

Напомним, что за курение в неположенном месте наказали 192 несовершеннолетних белгородца. Всем нарушителям назначили наказание в виде штрафа.

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#Белгородская область#Алкоголь#Несовершеннолетние#Продажа алкоголя#Белгород#Незаконная продажа#Александра Склярова#Антон Андросов
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