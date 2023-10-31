За год в регионе возбудили пять уголовных дел за продажу алкоголя юным белгородцам

Кроме этого, в регионе составили 82 административных материала за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции. В их число вошли 11 протоколов об административных нарушениях за продажу алкоголя на вынос в общепите, 62 — за продажу в запрещённое время и девять — за продажу в дни запрета.