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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Алкоголь

Стало больше мест, где белгородцы не смогут купить алкоголь

11 апреля 2024, 16:05
Фото: 1MI
Алкоголь

В Белгородской области расширили список мест с запретом по продаже спиртного

В регионе определили перечень мест, в которых не допускается продажа алкоголя. Эти места являются «источником повышенной опасности», говорится в постановлении регионального правительства.

Вблизи перечисленных ниже мест не допускается продажа алкогольной продукции на протяжении ближайших трёх лет — с 1 сентября 2024 года по 1 января 2027 года. Связано решение с тем, что такие места являются источником повышенном опасности.

Под запрет попали территории четырёх городов Белгородской области.

В Белгороде запрещено продавать алкоголь вблизи цеха по производству лакокрасочных материалов «Белколор», газонаполнительной станции «Газэнергосеть», площадки подсобного хозяйства котельной «Западная», площадки подсобного хозяйства котельной ЮМР, АО «Квадра-Генерирующая компания» и площадки подсобного хозяйства ТЭЦ.

В Алексеевке в такой список попали площадка маслоэкстракционного производства АО «Эфирное», площадка установки получения водорода №2 ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» и цех маслоэкстракционного производства ООО «Алексеевский соевый комбинат».

В Старом Осколе под запрет попали места вблизи участка воздухоразделительной станции АО «Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова» и склада взрывчатых материалов ООО «Ависто».

В Губкине алкоголь нельзя продавать рядом со складом взрывчатых материалов АО «Лебединый горно-обогатительный комбинат».

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Запрет#Постановление#Новости Белгорода#Белгород
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