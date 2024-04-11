Стало больше мест, где белгородцы не смогут купить алкоголь

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Вблизи перечисленных ниже мест не допускается продажа алкогольной продукции на протяжении ближайших трёх лет — с 1 сентября 2024 года по 1 января 2027 года. Связано решение с тем, что такие места являются источником повышенном опасности.
Под запрет попали территории четырёх городов Белгородской области.
В Белгороде запрещено продавать алкоголь вблизи цеха по производству лакокрасочных материалов «Белколор», газонаполнительной станции «Газэнергосеть», площадки подсобного хозяйства котельной «Западная», площадки подсобного хозяйства котельной ЮМР, АО «Квадра-Генерирующая компания» и площадки подсобного хозяйства ТЭЦ.
В Алексеевке в такой список попали площадка маслоэкстракционного производства АО «Эфирное», площадка установки получения водорода №2 ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» и цех маслоэкстракционного производства ООО «Алексеевский соевый комбинат».
В Старом Осколе под запрет попали места вблизи участка воздухоразделительной станции АО «Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова» и склада взрывчатых материалов ООО «Ависто».
В Губкине алкоголь нельзя продавать рядом со складом взрывчатых материалов АО «Лебединый горно-обогатительный комбинат».