У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Суд отклонил апелляционную жалобу экс-гендиректора Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС, бывшего мэра Белгорода Антона Иванова на продление срока заключения под стражей. Иванов хотел заменить содержание под стражей на домашний арест.
О том, что бывшему сити-менеджеру продлили арест, стало известно 5 июля. Как постановил Свердловский райсуд Белгорода, Антон Иванов будет находиться под стражей до 5 сентября включительно.
Иванова задержали 8 марта 2023 года, когда он пытался уехать из России. Как позже пояснил экс-чиновник, в другую страну он выезжал по рабочим вопросам, а именно по теме экспорта удобрений, производимых в Белгородской области.
Напомним, что Антона Иванова подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий.