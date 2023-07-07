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У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста

7 июля 2023, 08:09
Фото: страница Антона Иванова ВК

Суд отклонил апелляционную жалобу экс-мэра Белгорода Иванова

Бывший градоначальник хотел заменить содержание под стражей на домашний арест, сообщает «Открытый Белгород». Слушание проходило 7 июля.

Суд отклонил апелляционную жалобу экс-гендиректора Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС, бывшего мэра Белгорода Антона Иванова на продление срока заключения под стражей. Иванов хотел заменить содержание под стражей на домашний арест.

О том, что бывшему сити-менеджеру продлили арест, стало известно 5 июля. Как постановил Свердловский райсуд Белгорода, Антон Иванов будет находиться под стражей до 5 сентября включительно.

Иванова задержали 8 марта 2023 года, когда он пытался уехать из России. Как позже пояснил экс-чиновник, в другую страну он выезжал по рабочим вопросам, а именно по теме экспорта удобрений, производимых в Белгородской области.

Напомним, что Антона Иванова подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Экс-мэру Белгорода вновь продлили арест
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Антон Иванов#Уголовное дело#Общество#Суд#Арест#Мера пресечения
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