Введут ли в Белгородской области запрет на работу мигрантов в такси?

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Жители региона интересуются, планируется ли в Белгородской области запретить работу мигрантов в такси. Белгородцы предложили провести соответствующий опрос.
На обращение ответил глава областного министерства транспорта Сергей Евтушенко. Чиновник заявил, что вопрос запрета работы водителями такси для мигрантов на территории Белгородской области пока не рассматривается.
Напомним, что соответствующий запрет уже ввели в Курской области. В свою очередь мигранты имеют право получить российское гражданство и продолжить свою трудовую деятельность. За введение запрета на работу мигрантов в такси проголосовали 82% респондентов. В опросе приняли участие 42 тыс. человек.
Как пишет «Коммерсант», ограничения также ввели в Новосибирской, Тульской, Калужской, Челябинской областях, а также на Камчатке, в Крыму и Якутии.