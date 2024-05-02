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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Такси

Введут ли в Белгородской области запрет на работу мигрантов в такси?

2 мая 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
Такси

Власти рассказали, будут ли запрещать мигрантам работать в белгородском такси

Ранее эту инициативу поддержали в ряде регионов России, в том числе в соседней Курской области. О том, ждут ли ограничения мигрантов в Белгородской области, рассказал глава минтранса Сергей Евтушенко.

Жители региона интересуются, планируется ли в Белгородской области запретить работу мигрантов в такси. Белгородцы предложили провести соответствующий опрос.

На обращение ответил глава областного министерства транспорта Сергей Евтушенко. Чиновник заявил, что вопрос запрета работы водителями такси для мигрантов на территории Белгородской области пока не рассматривается.

Напомним, что соответствующий запрет уже ввели в Курской области. В свою очередь мигранты имеют право получить российское гражданство и продолжить свою трудовую деятельность. За введение запрета на работу мигрантов в такси проголосовали 82% респондентов. В опросе приняли участие 42 тыс. человек.

Как пишет «Коммерсант», ограничения также ввели в Новосибирской, Тульской, Калужской, Челябинской областях, а также на Камчатке, в Крыму и Якутии.

В соседнем с Белгородской областью регионе мигрантам запретили работать в такси
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Мигранты#Такси#Новости Белгорода#Сергей евтушенко#Белгород
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