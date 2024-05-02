Введут ли в Белгородской области запрет на работу мигрантов в такси?

Напомним, что соответствующий запрет уже ввели в Курской области. В свою очередь мигранты имеют право получить российское гражданство и продолжить свою трудовую деятельность. За введение запрета на работу мигрантов в такси проголосовали 82% респондентов. В опросе приняли участие 42 тыс. человек.