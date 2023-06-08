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Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взятках

8 июня 2023, 16:42
Фото: Соцсети Антона Иванова
Стало известно о новых взятках в виде имущества, а также о продажах земельных участков по заниженной стоимости, сообщили в Следкоме Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, Антон Иванов, работая гендиректором АО «БИК», за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа получал взятки от руководителя строительной организации. Известно, что на системной основе Иванов получал взятки в виде имущества стоимостью более 350 тысяч рублей.

Также экс-мэр продавал земельные участки компании по заниженной стоимости, чем нанёс ущерб государству на сумму более 12 млн рублей. Все преступления выявили следователи следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.

Всего бывшего мэра подозревают в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»), а также двух преступлений, предусмотренных статьёй 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Также ранее в отношении Антона Иванова возбудили уголовное дело за получение взятки в виде автомобиля. Все дела соединили в одно производство.

В начале мая экс-мэру продлили арест на два месяца — до 5 июля.

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#Александра Склярова#Уголовное дело#Уголовное#Экс-мэр#Происшествия#Эксклюзив#Белгород#Антон Иванов
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