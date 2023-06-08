Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взятках

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, Антон Иванов, работая гендиректором АО «БИК», за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа получал взятки от руководителя строительной организации. Известно, что на системной основе Иванов получал взятки в виде имущества стоимостью более 350 тысяч рублей.
Также экс-мэр продавал земельные участки компании по заниженной стоимости, чем нанёс ущерб государству на сумму более 12 млн рублей. Все преступления выявили следователи следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.
Всего бывшего мэра подозревают в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»), а также двух преступлений, предусмотренных статьёй 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Также ранее в отношении Антона Иванова возбудили уголовное дело за получение взятки в виде автомобиля. Все дела соединили в одно производство.
В начале мая экс-мэру продлили арест на два месяца — до 5 июля.