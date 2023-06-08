Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взятках

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, Антон Иванов, работая гендиректором АО «БИК», за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа получал взятки от руководителя строительной организации. Известно, что на системной основе Иванов получал взятки в виде имущества стоимостью более 350 тысяч рублей.