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Published Сегодня, 10:48

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Такси

В соседнем с Белгородской областью регионе мигрантам запретили работать в такси

2 мая 2024, 10:48
Фото: 1MI
Такси

Курский губернатор подписал запрет на работу мигрантов в такси

Роман Старовойт подписал документ во время еженедельного совещания, сообщают «Курские известия».

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал постановление, согласно которому вводится запрет на привлечение мигрантов на работу в такси, пишет издание. При этом Старовойт подчеркнул, что мигрантов в области не так много.

Перед этим губернатор провёл опрос в соцсетях. В голосовании уточнялось, необходимо ли вводить запрет на работу мигрантов в такси. В опросе приняли участие более 42 тыс. человек. 82% респондентов были за введение таких ограничений.

Также власти во время совещания подчеркнули, что мигранты имеют право получить российское гражданство и продолжить трудовую деятельность.

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#Алина Харина#Общество#Курская область#Мигранты#Такси#Черноземье#Роман Старовойт
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