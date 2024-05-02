В соседнем с Белгородской областью регионе мигрантам запретили работать в такси

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал постановление, согласно которому вводится запрет на привлечение мигрантов на работу в такси, пишет издание. При этом Старовойт подчеркнул, что мигрантов в области не так много.
Перед этим губернатор провёл опрос в соцсетях. В голосовании уточнялось, необходимо ли вводить запрет на работу мигрантов в такси. В опросе приняли участие более 42 тыс. человек. 82% респондентов были за введение таких ограничений.
Также власти во время совещания подчеркнули, что мигранты имеют право получить российское гражданство и продолжить трудовую деятельность.