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Published Сегодня, 13:10

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Туалет

Продолжат использовать укрытия? В Белгороде нескоро появятся новые уличные туалеты

2 мая 2024, 13:10
Фото: 1MI
Туалет

В этом году в Белгороде не планируют устанавливать новые общественные туалеты

Белгородцы поинтересовались, когда в местах с большим скоплением людей разместят общественные туалеты. Оказалось, что ждать их установки в этом году не стоит. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

Житель Белгорода обратил в социальных сетях внимание на проблему превращения модульных конструкций, предназначенных для укрытия от обстрелов, в общественные туалеты. По его мнению, сложившуюся ситуацию можно решить установкой на улицах города бесплатных туалетов.

Мы, как и многие другие, всегда в выходные приезжали погулять по областному центру и полюбоваться его красотой и каждый раз сталкивались с тем, что в туалет некуда сходить. Нужно ехать в какой-нибудь торговый центр и тому подобные места. Есть же хорошие примеры реализации таких сооружений, неужели в других районах города нет возможности организовать общественные туалеты? Понимаю, что некоторых «хрюшек» это не остановит от пакостей, но всё же.
объяснил местный житель

Также белгородец добавил, что несколько лет назад уже просил решить подобную проблему на трассах, но тогда ему предложили ходить в туалеты, размещённые на АЗС.

На обращение отреагировали в городской администрации, но порадовать жителей им было нечем. По словам представителей мэрии, установка туалетов в этом году не предусмотрена. Однако сотрудники администрации Белгорода приложили перечень мест, где общественные туалеты уже есть:

  • в сквере у ТЦ «Гулливер»;
  • вдоль велодорожки в урочище Сосновка;
  • в районе пляжа по улице Песчаной;
  • в парке Памяти;
  • на набережной реки Везёлка;
  • в районе кинотеатра «Победа»;
  • на Народном бульваре у остановки «Стадион»;
  • на привокзальной площади.

Отметим, что установленные по всему Белгороду модульные укрытия некоторые жители начали использовать в качестве общественных туалетов. Случившееся уже комментировали сотрудники Белгорблагоустройства и просили белгородцев присылать им информацию о нарушителях.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Уличный туалет#Модульные укрытия
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