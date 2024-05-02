Продолжат использовать укрытия? В Белгороде нескоро появятся новые уличные туалеты

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Житель Белгорода обратил в социальных сетях внимание на проблему превращения модульных конструкций, предназначенных для укрытия от обстрелов, в общественные туалеты. По его мнению, сложившуюся ситуацию можно решить установкой на улицах города бесплатных туалетов.
Мы, как и многие другие, всегда в выходные приезжали погулять по областному центру и полюбоваться его красотой и каждый раз сталкивались с тем, что в туалет некуда сходить. Нужно ехать в какой-нибудь торговый центр и тому подобные места. Есть же хорошие примеры реализации таких сооружений, неужели в других районах города нет возможности организовать общественные туалеты? Понимаю, что некоторых «хрюшек» это не остановит от пакостей, но всё же.
объяснил местный житель
Также белгородец добавил, что несколько лет назад уже просил решить подобную проблему на трассах, но тогда ему предложили ходить в туалеты, размещённые на АЗС.
На обращение отреагировали в городской администрации, но порадовать жителей им было нечем. По словам представителей мэрии, установка туалетов в этом году не предусмотрена. Однако сотрудники администрации Белгорода приложили перечень мест, где общественные туалеты уже есть:
Отметим, что установленные по всему Белгороду модульные укрытия некоторые жители начали использовать в качестве общественных туалетов. Случившееся уже комментировали сотрудники Белгорблагоустройства и просили белгородцев присылать им информацию о нарушителях.