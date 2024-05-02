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«Белгород-Арена» после обстрела

Разрушены подпорные стены, кровля и ограждения: последствия обстрела «Белгород-Арены»

2 мая 2024, 13:40
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
«Белгород-Арена» после обстрела

Власти сообщили о разрушениях «Белгород-Арены» после обстрелов

Здание «Белгород-Арены» попало под обстрелы в конце марта. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, какие разрушения были зафиксированы.

Первый раз арена пострадала утром 21 марта. Тогда директор комплекса Юрий Черников сообщил, что 20% остекления и оборудование было уничтожено. Сотрудники не пострадали.

Второй раз арена попала под обстрел 29 марта. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, что после обстрелов на территории «Белгород-Арены» зафиксировали разрушения:

  • досмотровых павильонов;
  • покрытия из тротуарной плитки, ограждения, МАФов;
  • кровли;
  • системы кондиционирования;
  • наружного видеонаблюдения и медиафасада;
  • подъёмника для маломобильных групп населения;
  • подпорных стен;
  • фасада и наружного освещения;
  • оборудования системы безопасности.

В настоящее время подрядчика для проведения ремонтных работ не определили. Ведётся разработка проектно-сметной документации, на основании которой и определят стоимость ремонтных работ. Восстановить объект намерены не позднее 1 сентября 2024 года.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Обстрел#Белгород Арена#Разрушения#Атака ВСУ
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