Разрушены подпорные стены, кровля и ограждения: последствия обстрела «Белгород-Арены»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Первый раз арена пострадала утром 21 марта. Тогда директор комплекса Юрий Черников сообщил, что 20% остекления и оборудование было уничтожено. Сотрудники не пострадали.
Второй раз арена попала под обстрел 29 марта. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, что после обстрелов на территории «Белгород-Арены» зафиксировали разрушения:
В настоящее время подрядчика для проведения ремонтных работ не определили. Ведётся разработка проектно-сметной документации, на основании которой и определят стоимость ремонтных работ. Восстановить объект намерены не позднее 1 сентября 2024 года.