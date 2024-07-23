bel.ru
ГлавноеВсе новости

Общественное питание

Выбрать дату
Июль
Брускетты, шашлык, сыр с абрикосом и мятой: чем накормят почётных гостей в Белгороде?
23 июля, 07:34
Июнь
В мэрии Белгорода объяснили, как ларёк с шаурмой оказался в центре парка Ленина
20 июня, 13:27
Декабрь 2023
Фуршет на миллион: чем в Белгороде будут угощать на официальных приёмах
29 декабря 2023, 13:04
Ноябрь 2023
На 63% больше мест, чем нужно: сколько в Белгороде точек общественного питания?
30 ноября 2023, 08:54
Октябрь 2023
Заворот в лавашок: насколько безопасно есть шаурму в Белгородской области?
3 октября 2023, 14:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика