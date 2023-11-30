На 63% больше мест, чем нужно: сколько в Белгороде точек общественного питания?

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
На начало 2023 года в Белгороде работают 743 точки общественного питания в общей сумме на более 37,8 тысячи посадочных мест и 6,5 тысячи работников, большинство из них — точки общедоступных сетей. В городе активно появляются и развиваются рестораны, кофейни, «фаст-фуд», «стрит-фуд» и «бургерные», которые пользуются спросом у населения, указали в документе.
Спросом они хоть и пользуются, а фактическая обеспеченность населения посадочными местами в этих заведениях составляет 162,6%. То есть мест для белгородцев почти на 63% больше, чем нужно.
Хоть в общепите Белгорода и меняется многое, что-то остаётся неизменным — пиццерии «Потапыч», которых не просто много по всему городу, они ещё и никогда не изменяют традициям, как в еде, так и в дизайне. Подробнее о том, как (не)изменилась эта сеть можно прочитать здесь.