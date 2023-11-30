На 63% больше мест, чем нужно: сколько в Белгороде точек общественного питания?

Хоть в общепите Белгорода и меняется многое, что-то остаётся неизменным — пиццерии «Потапыч», которых не просто много по всему городу, они ещё и никогда не изменяют традициям, как в еде, так и в дизайне. Подробнее о том, как (не)изменилась эта сеть можно прочитать здесь.