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Кафе

На 63% больше мест, чем нужно: сколько в Белгороде точек общественного питания?

30 ноября 2023, 08:54
Фото: 1MI
Кафе

Посадочных мест в общепите Белгорода сильно больше, чем посетителей

На третьей сессии горсовета в рамках предложенной новой стратегии развития мэрия города отчиталась о количестве предприятий общепита в Белгороде, посадочных мест и работников.

На начало 2023 года в Белгороде работают 743 точки общественного питания в общей сумме на более 37,8 тысячи посадочных мест и 6,5 тысячи работников, большинство из них — точки общедоступных сетей. В городе активно появляются и развиваются рестораны, кофейни, «фаст-фуд», «стрит-фуд» и «бургерные», которые пользуются спросом у населения, указали в документе.

Спросом они хоть и пользуются, а фактическая обеспеченность населения посадочными местами в этих заведениях составляет 162,6%. То есть мест для белгородцев почти на 63% больше, чем нужно.

Хоть в общепите Белгорода и меняется многое, что-то остаётся неизменным — пиццерии «Потапыч», которых не просто много по всему городу, они ещё и никогда не изменяют традициям, как в еде, так и в дизайне. Подробнее о том, как (не)изменилась эта сеть можно прочитать здесь.

Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерий
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#Новости Белгорода#Общественное питание#Фаст-фуд#Белгород#Екатерина Никулина#Рестораны#Кофейни#Потапыч#Посадочные места#Пиццерии
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