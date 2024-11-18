Этот советский рецепт тыквенного пирога сводит с ума гостей до сих пор

Posted 18 ноября, 16:36
Published 18 ноября, 16:36
Modified 18 ноября, 16:36
Updated 18 ноября, 16:36
Для пирога:
Для сиропа (по желанию):
Если хотите сэкономить время, можно заменить домашний сироп на готовый или использовать ароматный мёд.
Подготовка тыквы
Натрите очищенную тыкву на мелкой терке.
Смешивание ингредиентов
В миске соедините натертую тыкву, кефир и сахар. Тщательно перемешайте.
Добавьте манную крупу и соду, снова перемешайте до однородной массы.
Отдых теста
Оставьте тесто на 20–30 минут, чтобы манка набухла. Это придаст пирогу мягкость.
Выпекание
Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте маслом. Вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут, пока верх пирога не станет золотистым.
Приготовление сиропа
В небольшую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения. Варите 3–5 минут, затем влейте лимонный сок.
Завершающий штрих
Готовый пирог остудите и пропитайте сиропом. Если используете мёд, полейте им теплый пирог перед подачей.
Источник: postila.ru