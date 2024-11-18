Этот советский рецепт тыквенного пирога сводит с ума гостей до сих пор

Подготовка тыквы Натрите очищенную тыкву на мелкой терке.

Смешивание ингредиентов В миске соедините натертую тыкву, кефир и сахар. Тщательно перемешайте. Добавьте манную крупу и соду, снова перемешайте до однородной массы.

Отдых теста Оставьте тесто на 20–30 минут, чтобы манка набухла. Это придаст пирогу мягкость.

Выпекание Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте маслом. Вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут, пока верх пирога не станет золотистым.

Приготовление сиропа В небольшую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения. Варите 3–5 минут, затем влейте лимонный сок.