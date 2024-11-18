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Posted 18 ноября, 16:36

Published 18 ноября, 16:36

Modified 18 ноября, 16:36

Updated 18 ноября, 16:36

Рецепт пирога из тыквы, который полюбят даже те, кто её ненавидит

Этот советский рецепт тыквенного пирога сводит с ума гостей до сих пор

18 ноября 2024, 16:36
Фото: 1MI.

Рецепт пирога из тыквы, который полюбят даже те, кто её ненавидит

Этот рецепт готовили ещё наши бабушки к чаю. Минимум усилий, максимум вкуса: нежная текстура, насыщенный аромат тыквы и сладкая глазурь заставят всех просить добавки.

Ингредиенты

Для пирога:

  • Тыква (очищенная) — 300 г
  • Кефир — 250 мл
  • Сахар — 150 г
  • Манная крупа — 270 г
  • Сода — 1 ч. л.

Для сиропа (по желанию):

  • Вода — 100 мл
  • Сахар — 100 г
  • Сок лимона — 1 ст. л.

Если хотите сэкономить время, можно заменить домашний сироп на готовый или использовать ароматный мёд.

Фото: in.pinterest.com
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Приготовление

  1. Подготовка тыквы

    Натрите очищенную тыкву на мелкой терке.

  2. Смешивание ингредиентов

    В миске соедините натертую тыкву, кефир и сахар. Тщательно перемешайте.

    Добавьте манную крупу и соду, снова перемешайте до однородной массы.

  3. Отдых теста

    Оставьте тесто на 20–30 минут, чтобы манка набухла. Это придаст пирогу мягкость.

  4. Выпекание

    Застелите форму для выпечки пергаментом или смажьте маслом. Вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут, пока верх пирога не станет золотистым.

  5. Приготовление сиропа

    В небольшую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения. Варите 3–5 минут, затем влейте лимонный сок.

  6. Завершающий штрих

    Готовый пирог остудите и пропитайте сиропом. Если используете мёд, полейте им теплый пирог перед подачей.

Советы

  • Для разнообразия можно добавить в тесто ванилин, корицу или горсть измельченных орехов.
  • Если хочется ещё большей нежности, подавайте пирог с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Источник: postila.ru

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