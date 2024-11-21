Что добавить в меню, чтобы забыть о простудах этой зимой? Советы врачей

Posted 21 ноября, 10:38
Published 21 ноября, 10:38
Modified 21 ноября, 10:38
Updated 21 ноября, 10:38
Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин вместе с врачом-диетологом, терапевтом и кардиологом, доктором медицинских наук Маргаритой Королёвой объясняют, как составить сбалансированный рацион для осени и зимы.
Снижение температуры и недостаток солнечного света могут приводить к дефициту витаминов. Особое внимание стоит уделить:
Не забывайте о железе и пектине, которые содержатся в яблоках. Съедайте хотя бы одно яблоко в день.
Осенью и зимой важно отдавать предпочтение сезонным продуктам. Это помогает организму легче усваивать пищу, поскольку для таких продуктов уже выработаны необходимые ферменты.
Ключевые элементы рациона в холодный период:
Эксперты предупреждают, что в холодное время года важно избегать:
Сбалансированный рацион, обогащенный полезными продуктами, и здоровый образ жизни помогут вам пережить осень и зиму с минимальными потерями для организма.
Однако правильное питание — это только часть комплексного подхода. Эксперты напоминают, что важно пить 1,5–2 литра воды в день, чаще гулять на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и находить время для общения с позитивными людьми.
Источник: rbc.ru