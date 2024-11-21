Что добавить в меню, чтобы забыть о простудах этой зимой? Советы врачей

Осень и зима — непростое время для организма. Чтобы поддержать иммунитет и сохранить бодрость, важно правильно подобрать рацион. О том, какие продукты лучше включить в меню и от чего стоит отказаться, рассказывают эксперты.

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин вместе с врачом-диетологом, терапевтом и кардиологом, доктором медицинских наук Маргаритой Королёвой объясняют, как составить сбалансированный рацион для осени и зимы. Витамины для иммунитета Снижение температуры и недостаток солнечного света могут приводить к дефициту витаминов. Особое внимание стоит уделить: Витамину D3. Содержится в морской рыбе жирных сортов (100–150 г скумбрии, семги или печени трески дважды в неделю).

Содержится в морской рыбе жирных сортов (100–150 г скумбрии, семги или печени трески дважды в неделю). Витамину А (каротин). Ежедневно включайте в рацион 100–150 г моркови. Ее лучше употреблять сырой, заправив растительным маслом или сметаной для лучшего усвоения.

Ежедневно включайте в рацион 100–150 г моркови. Ее лучше употреблять сырой, заправив растительным маслом или сметаной для лучшего усвоения. Витамину Е. Этот антиоксидант содержится в орехах, семенах и растительных маслах. Не забывайте о железе и пектине, которые содержатся в яблоках. Съедайте хотя бы одно яблоко в день. Фото: 1MI Основные принципы питания Осенью и зимой важно отдавать предпочтение сезонным продуктам. Это помогает организму легче усваивать пищу, поскольку для таких продуктов уже выработаны необходимые ферменты. Ключевые элементы рациона в холодный период: Клетчатка. Она содержится в овощах и помогает нормализовать пищеварение. Минимальная термическая обработка сохраняет максимум полезных веществ.

Она содержится в овощах и помогает нормализовать пищеварение. Минимальная термическая обработка сохраняет максимум полезных веществ. Белок. Необходим для иммунных клеток и гормонов. Источники — мясо, рыба, яйца, бобовые.

Необходим для иммунных клеток и гормонов. Источники — мясо, рыба, яйца, бобовые. Жиры. Полезные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и рыбе, помогают защитить дыхательные пути. Читайте также: Клетчатка: важнейший элемент в рационе и её роль в поддержании здоровья Что включить в меню Овощи: Кабачки, цукини, морковь — источники бета-каротина, который превращается в витамин А, важный для зрения и иммунитета. Зелёный и репчатый лук — источники фитонцидов, которые обладают антисептическими свойствами.

Кабачки, цукини, морковь — источники бета-каротина, который превращается в витамин А, важный для зрения и иммунитета. Зелёный и репчатый лук — источники фитонцидов, которые обладают антисептическими свойствами. Авокадо и бобовые. Они будут служить отличным источником растительного белка.

Они будут служить отличным источником растительного белка. Фрукты: Мандарины, апельсины, лимоны — основные поставщики витамина С. Яблоки содержат пектин, который улучшает пищеварение. А бананы, благодаря клейкой структуре, помогают защитить слизистую желудка. Достаточно одного банана в день.

Мандарины, апельсины, лимоны — основные поставщики витамина С. Яблоки содержат пектин, который улучшает пищеварение. А бананы, благодаря клейкой структуре, помогают защитить слизистую желудка. Достаточно одного банана в день. Рыба: Скумбрия, минтай, пикша, треска, а также рыбий жир — богаты витамином D, необходимым в период дефицита солнечного света.

Скумбрия, минтай, пикша, треска, а также рыбий жир — богаты витамином D, необходимым в период дефицита солнечного света. Кисломолочные продукты: Сметана, творог и натуральные йогурты поддерживают микрофлору кишечника, что важно для иммунитета.

Сметана, творог и натуральные йогурты поддерживают микрофлору кишечника, что важно для иммунитета. Яйца. Богаты витамином B2, который помогает справляться с усталостью.

Богаты витамином B2, который помогает справляться с усталостью. Ягоды: Клюква и брусника — природные антисептики, которые защищают от инфекций.

Клюква и брусника — природные антисептики, которые защищают от инфекций. Горький шоколад. Отличный антидепрессант и стимулятор иммунитета (30–40 г в день).

Отличный антидепрессант и стимулятор иммунитета (30–40 г в день). Квашеная капуста. В ней много витамина С, однако она в сочетании с солью и уксусом вредна людям с лишним весом. Лучше исключать эти ингридиенты. Фото: 1MI Что ограничить Эксперты предупреждают, что в холодное время года важно избегать: Избыточного потребления мяса. Суточная норма белка для мужчин — 90 г, для женщин — 70 г. Это соответствует 100–150 г сырого мяса. Избыток белка вызывает сонливость.

Суточная норма белка для мужчин — 90 г, для женщин — 70 г. Это соответствует 100–150 г сырого мяса. Избыток белка вызывает сонливость. Крахмалистых продуктов: Картофель, макароны и белый хлеб лучше уравновешивать овощами.

Картофель, макароны и белый хлеб лучше уравновешивать овощами. Сладостей и выпечки. Сахар способствует росту патогенной микрофлоры в кишечнике, что снижает иммунитет.

Сахар способствует росту патогенной микрофлоры в кишечнике, что снижает иммунитет. Консервов. Высокое содержание соли делает их вредными, особенно для людей с гипертонией.

Высокое содержание соли делает их вредными, особенно для людей с гипертонией. Алкоголя. Он подавляет работу иммунной системы, снижая способность организма бороться с вирусами и инфекциями. В зимний период, когда риск простуд и гриппа выше, это особенно опасно.

Он подавляет работу иммунной системы, снижая способность организма бороться с вирусами и инфекциями. В зимний период, когда риск простуд и гриппа выше, это особенно опасно. Избыток поливитаминов. Если рацион сбалансирован, поливитамины не нужны. Это нагрузка на почки, ведь витамины необходимо выводить из организма. Гипервитаминоз — это тоже вреден. Фото: 1MI Не забывайте о простых правилах Сбалансированный рацион, обогащенный полезными продуктами, и здоровый образ жизни помогут вам пережить осень и зиму с минимальными потерями для организма. Однако правильное питание — это только часть комплексного подхода. Эксперты напоминают, что важно пить 1,5–2 литра воды в день, чаще гулять на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и находить время для общения с позитивными людьми. Источник: rbc.ru Включите эти продукты в свой рацион, и ваш кишечник будет работать как часы Узнать подробнее Читайте также: Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре Как спасти иммунитет и стоит ли назначать самому себе витамин D? «Лимончик от простуды — маркетинговый ход»: врач из Белгорода о мифах эпидсезона