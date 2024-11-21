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Posted 21 ноября, 10:38

Published 21 ноября, 10:38

Modified 21 ноября, 10:38

Updated 21 ноября, 10:38

Что добавить в меню, чтобы забыть о простудах этой зимой? Советы врачей

Что добавить в меню, чтобы забыть о простудах этой зимой? Советы врачей

21 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI.
Осень и зима — непростое время для организма. Чтобы поддержать иммунитет и сохранить бодрость, важно правильно подобрать рацион. О том, какие продукты лучше включить в меню и от чего стоит отказаться, рассказывают эксперты.

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин вместе с врачом-диетологом, терапевтом и кардиологом, доктором медицинских наук Маргаритой Королёвой объясняют, как составить сбалансированный рацион для осени и зимы.

Витамины для иммунитета

Снижение температуры и недостаток солнечного света могут приводить к дефициту витаминов. Особое внимание стоит уделить:

  • Витамину D3. Содержится в морской рыбе жирных сортов (100–150 г скумбрии, семги или печени трески дважды в неделю).
  • Витамину А (каротин). Ежедневно включайте в рацион 100–150 г моркови. Ее лучше употреблять сырой, заправив растительным маслом или сметаной для лучшего усвоения.
  • Витамину Е. Этот антиоксидант содержится в орехах, семенах и растительных маслах.

Не забывайте о железе и пектине, которые содержатся в яблоках. Съедайте хотя бы одно яблоко в день.

Фото: 1MI

Основные принципы питания

Осенью и зимой важно отдавать предпочтение сезонным продуктам. Это помогает организму легче усваивать пищу, поскольку для таких продуктов уже выработаны необходимые ферменты.

Ключевые элементы рациона в холодный период:

  • Клетчатка. Она содержится в овощах и помогает нормализовать пищеварение. Минимальная термическая обработка сохраняет максимум полезных веществ.
  • Белок. Необходим для иммунных клеток и гормонов. Источники — мясо, рыба, яйца, бобовые.
  • Жиры. Полезные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и рыбе, помогают защитить дыхательные пути.
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Что включить в меню

  • Овощи: Кабачки, цукини, морковь — источники бета-каротина, который превращается в витамин А, важный для зрения и иммунитета. Зелёный и репчатый лук — источники фитонцидов, которые обладают антисептическими свойствами.
  • Авокадо и бобовые. Они будут служить отличным источником растительного белка.
  • Фрукты: Мандарины, апельсины, лимоны — основные поставщики витамина С. Яблоки содержат пектин, который улучшает пищеварение. А бананы, благодаря клейкой структуре, помогают защитить слизистую желудка. Достаточно одного банана в день.
  • Рыба: Скумбрия, минтай, пикша, треска, а также рыбий жир — богаты витамином D, необходимым в период дефицита солнечного света.
  • Кисломолочные продукты: Сметана, творог и натуральные йогурты поддерживают микрофлору кишечника, что важно для иммунитета.
  • Яйца. Богаты витамином B2, который помогает справляться с усталостью.
  • Ягоды: Клюква и брусника — природные антисептики, которые защищают от инфекций.
  • Горький шоколад. Отличный антидепрессант и стимулятор иммунитета (30–40 г в день).
  • Квашеная капуста. В ней много витамина С, однако она в сочетании с солью и уксусом вредна людям с лишним весом. Лучше исключать эти ингридиенты.
Фото: 1MI

Что ограничить

Эксперты предупреждают, что в холодное время года важно избегать:

  • Избыточного потребления мяса. Суточная норма белка для мужчин — 90 г, для женщин — 70 г. Это соответствует 100–150 г сырого мяса. Избыток белка вызывает сонливость.
  • Крахмалистых продуктов: Картофель, макароны и белый хлеб лучше уравновешивать овощами.
  • Сладостей и выпечки. Сахар способствует росту патогенной микрофлоры в кишечнике, что снижает иммунитет.
  • Консервов. Высокое содержание соли делает их вредными, особенно для людей с гипертонией.
  • Алкоголя. Он подавляет работу иммунной системы, снижая способность организма бороться с вирусами и инфекциями. В зимний период, когда риск простуд и гриппа выше, это особенно опасно.
  • Избыток поливитаминов. Если рацион сбалансирован, поливитамины не нужны. Это нагрузка на почки, ведь витамины необходимо выводить из организма. Гипервитаминоз — это тоже вреден.
Фото: 1MI

Не забывайте о простых правилах

Сбалансированный рацион, обогащенный полезными продуктами, и здоровый образ жизни помогут вам пережить осень и зиму с минимальными потерями для организма.

Однако правильное питание — это только часть комплексного подхода. Эксперты напоминают, что важно пить 1,5–2 литра воды в день, чаще гулять на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и находить время для общения с позитивными людьми.

Источник: rbc.ru

Включите эти продукты в свой рацион, и ваш кишечник будет работать как часы
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