Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре

Posted 2 ноября, 12:51
Published 2 ноября, 12:51
Modified 2 ноября, 12:53
Updated 2 ноября, 12:53
Список сезонных овощей в ноябре достаточно разнообразен: среди доступных вариантов — картофель, батат, топинамбур, тыква, кабачки, патиссоны. Эти овощи содержат ценные микроэлементы, клетчатку и антиоксиданты, поддерживающие организм в холодное время года. Не забывайте про корнеплоды: свёкла, морковь, редька, пастернак и корень сельдерея. Они обеспечивают организм витаминами А, С, группы В и калием, которые способствуют поддержанию энергии и иммунитета.
Капуста различных видов — белокочанная, брюссельская, брокколи — остается одним из основных источников витамина С и других полезных веществ в ноябре. Этот овощ укрепляет иммунитет и помогает бороться с воспалениями. Например, квашеная капуста не только сохраняет витамин С, но и содержит полезные бактерии, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника.
Осенние фрукты, такие как гранаты и хурма, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье организма. Гранат особенно полезен для укрепления сердца и сосудов, а также улучшения состояния кожи и волос. Его кислотный состав (включая янтарную и лимонную кислоты) оказывает противовоспалительное действие.
Несмотря на отсутствие свежих ягод, ноябрь — время, когда можно использовать замороженные заготовки. Клюква, брусника и облепиха прекрасно подходят для того, чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье в межсезонье. Эти ягоды сохраняют высокое содержание витаминов и антиоксидантов.
Свежая зелень, например, петрушка, сельдерей и шпинат, остается доступной даже в ноябре. Эти продукты богаты железом, калием, магнием и витаминами С и К, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и улучшают обмен веществ. Пряности вроде имбиря, корицы и куркумы помогут согреться, улучшат кровообращение и укрепят иммунитет.
В ноябрьском рационе стоит уделить внимание овощным супам, запечённым блюдам из корнеплодов. Можно сделать запеканку из патиссонов или блины из тыквы. Клюквенный морс, облепиховый чай или витаминные смузи на основе замороженных ягод помогут поддержать иммунитет и дадут энергию в пасмурные дни. А добавление имбиря и корицы в тёплые напитки согреют изнутри.
Источник: 77.rospotrebnadzor.ru