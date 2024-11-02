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Posted 2 ноября, 12:51

Published 2 ноября, 12:51

Modified 2 ноября, 12:53

Updated 2 ноября, 12:53

Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре

Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре

2 ноября 2024, 12:51
Фото: Kandinsky.
Наступил ноябрь: погода стала холоднее, а день короче. В этот период организму требуется усиленная защита от вирусов и инфекций, поэтому важно поддержать иммунитет, включая в рацион сезонные продукты, богатые витаминами и минералами.

Овощи и корнеплоды ноября

Список сезонных овощей в ноябре достаточно разнообразен: среди доступных вариантов — картофель, батат, топинамбур, тыква, кабачки, патиссоны. Эти овощи содержат ценные микроэлементы, клетчатку и антиоксиданты, поддерживающие организм в холодное время года. Не забывайте про корнеплоды: свёкла, морковь, редька, пастернак и корень сельдерея. Они обеспечивают организм витаминами А, С, группы В и калием, которые способствуют поддержанию энергии и иммунитета.

  • Редька и морковь насыщают организм витаминами и клетчаткой, улучшая работу пищеварительной системы и обмен веществ.
  • Тыква содержит большое количество бета-каротина, который поддерживает здоровье кожи и зрения.
  • Кабачок: Кабачки содержат витамины А, С, группы В, а также минералы — магний, калий, железо и кальций. Помогает выводить лишнюю жидкость из организма, снижать отёчность и поддерживать здоровье почек.
  • Патиссон: Этот овощ богат витаминами С, группы В и РР, а также калием, кальцием и магнием. Способствуют улучшению работы сердца и сосудов
Фото: Kandinsky

Капуста — природный источник витамина С

Капуста различных видов — белокочанная, брюссельская, брокколи — остается одним из основных источников витамина С и других полезных веществ в ноябре. Этот овощ укрепляет иммунитет и помогает бороться с воспалениями. Например, квашеная капуста не только сохраняет витамин С, но и содержит полезные бактерии, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника.

  • Брюссельская капуста особенно богата витамином К и фолиевой кислотой, которые способствуют укреплению костей и сосудов.
  • Цветная капуста содержит антиоксиданты и способствует выводу токсинов из организма.
Фото: za.pinterest.com

Осенние фрукты

Осенние фрукты, такие как гранаты и хурма, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье организма. Гранат особенно полезен для укрепления сердца и сосудов, а также улучшения состояния кожи и волос. Его кислотный состав (включая янтарную и лимонную кислоты) оказывает противовоспалительное действие.

  • Хурма богата калием и магнием, которые помогают поддерживать работу сердца и нервной системы. Витамин А в хурме поддерживает здоровье кожи и зрения, а витамин С укрепляет иммунитет.
  • Мандарины и апельсины, богатые витамином С, поддерживают организм в борьбе с простудными заболеваниями и поднимают настроение в холодные дни.
Фото: liubimyi-sad.ru

Ягоды ноября: запас витаминов в замороженном виде

Несмотря на отсутствие свежих ягод, ноябрь — время, когда можно использовать замороженные заготовки. Клюква, брусника и облепиха прекрасно подходят для того, чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье в межсезонье. Эти ягоды сохраняют высокое содержание витаминов и антиоксидантов.

  • Клюква содержит витамины С и К, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Облепиха богата витаминами Е и А, поддерживающими здоровье кожи, особенно в холодный и сухой сезон.
  • Куркума помогает снизить воспалительные процессы в организме.
Фото: kipmu.ru

Зелень и пряности для бодрости и тепла

Свежая зелень, например, петрушка, сельдерей и шпинат, остается доступной даже в ноябре. Эти продукты богаты железом, калием, магнием и витаминами С и К, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и улучшают обмен веществ. Пряности вроде имбиря, корицы и куркумы помогут согреться, улучшат кровообращение и укрепят иммунитет.

  • Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, помогает организму в борьбе с инфекциями.
  • Корица стабилизирует уровень сахара в крови.
Фото: kostroma.mk.ru

Идеи для ноябрьского меню

В ноябрьском рационе стоит уделить внимание овощным супам, запечённым блюдам из корнеплодов. Можно сделать запеканку из патиссонов или блины из тыквы. Клюквенный морс, облепиховый чай или витаминные смузи на основе замороженных ягод помогут поддержать иммунитет и дадут энергию в пасмурные дни. А добавление имбиря и корицы в тёплые напитки согреют изнутри.

Источник: 77.rospotrebnadzor.ru

Идеальный осенний ужин: рецепт запеканки из патиссонов
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