Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре

Список сезонных овощей в ноябре достаточно разнообразен: среди доступных вариантов — картофель, батат, топинамбур, тыква, кабачки, патиссоны. Эти овощи содержат ценные микроэлементы, клетчатку и антиоксиданты, поддерживающие организм в холодное время года. Не забывайте про корнеплоды: свёкла, морковь, редька, пастернак и корень сельдерея. Они обеспечивают организм витаминами А, С, группы В и калием, которые способствуют поддержанию энергии и иммунитета.