Как спасти иммунитет и стоит ли назначать самому себе витамин D?

У людей, не имеющих генетических заболеваний, связанных с иммунодефицитом, иммунная система отлично работает без всякой дополнительной поддержки. Препараты, якобы улучшающие защитные функции организма, здоровым людям не нужны. Даже витамин D, который является важным гормоном? участвующим в работе иммунной системы, не стоит назначать себе самостоятельно. Пройдите обследование, после которого станет понятно, есть ли дефицит витамина? и если проблема существует, врач примет решение о дозировке и сроках приёма препарата.