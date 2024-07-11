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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Иммунолог рассказала, как укрепить свой иммунитет этим летом

Как спасти иммунитет и стоит ли назначать самому себе витамин D?

11 июля 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney

Иммунолог рассказала, как укрепить свой иммунитет этим летом

Как поддержать иммунитет, а чего делать не стоит, ответила врач иммунолог-пульмонолог областной клинической больницы святителя Иоасафа Ольга Пустовгар.

У людей, не имеющих генетических заболеваний, связанных с иммунодефицитом, иммунная система отлично работает без всякой дополнительной поддержки. Препараты, якобы улучшающие защитные функции организма, здоровым людям не нужны. Даже витамин D, который является важным гормоном? участвующим в работе иммунной системы, не стоит назначать себе самостоятельно. Пройдите обследование, после которого станет понятно, есть ли дефицит витамина? и если проблема существует, врач примет решение о дозировке и сроках приёма препарата.

«Шесть-восемь заболеваний ОРВИ за год не считаются патологией. Признак снижения иммунитета один — осложнения заболевания»? — объясняет Ольга Пустовгар.

Тяжёлое течение болезни, применение антибактериальной терапии — повод для обращения к врачу-иммунологу.

Здоровый образ жизни — главный помощник иммунитету. Правильное питание, сон, прогулки на свежем воздухе, контроль стресса и ваша иммунная система будет работать как часы.

Стресс — самый опасный враг для иммунной защиты организма, поэтому если самостоятельно справиться с ним не удаётся, стоит обратиться к специалисту.

«Воспользуйтесь летом, чтобы как следует отдохнуть: много гуляйте на свежем воздухе, ешьте фрукты, ягоды и овощи всех цветов, закаляйтесь, общайтесь с природой» — советует Ольга Пустовгар.
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