Как спасти иммунитет и стоит ли назначать самому себе витамин D?

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
У людей, не имеющих генетических заболеваний, связанных с иммунодефицитом, иммунная система отлично работает без всякой дополнительной поддержки. Препараты, якобы улучшающие защитные функции организма, здоровым людям не нужны. Даже витамин D, который является важным гормоном? участвующим в работе иммунной системы, не стоит назначать себе самостоятельно. Пройдите обследование, после которого станет понятно, есть ли дефицит витамина? и если проблема существует, врач примет решение о дозировке и сроках приёма препарата.
«Шесть-восемь заболеваний ОРВИ за год не считаются патологией. Признак снижения иммунитета один — осложнения заболевания»? — объясняет Ольга Пустовгар.
Тяжёлое течение болезни, применение антибактериальной терапии — повод для обращения к врачу-иммунологу.
Здоровый образ жизни — главный помощник иммунитету. Правильное питание, сон, прогулки на свежем воздухе, контроль стресса и ваша иммунная система будет работать как часы.
Стресс — самый опасный враг для иммунной защиты организма, поэтому если самостоятельно справиться с ним не удаётся, стоит обратиться к специалисту.
«Воспользуйтесь летом, чтобы как следует отдохнуть: много гуляйте на свежем воздухе, ешьте фрукты, ягоды и овощи всех цветов, закаляйтесь, общайтесь с природой» — советует Ольга Пустовгар.