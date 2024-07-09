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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Врач назвал продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару

Отказаться от кофе и не есть острую пищу: как пережить аномальную жару

9 июля 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney

Врач назвал продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару

Лучшая рекомендация в солнечную и жаркую погоду — это, конечно, кондиционер и плотные шторы. А как быть с рационом? Советы врача публикует УтроNews.

Заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников дал несколько рекомендаций о том, что есть и пить в жару.

Один из важных пунктов — достаточное потребление воды и соблюдение питьевого режима. При этом предпочтение стоит отдавать лучше чистой воде, воде с лимоном, разбавленным сокам, приводит цитату доктора издание по РИА «Новости».

Медик также напомнил, что при выборе неразбавленных свежевыжатых соков лучше учесть особенности организма. Рекомендуется отказаться от солёных и сладких напитков. Избегайте крепкого кофе.

А что насчёт еды? Алексей Березников подчеркнул, что лучше исключить острую и солёную пищу, соленья, в том числе васаби, чеснок, хрен, перец и другие острые приправы. Такая еда, по его мнению, приводит к повышению температуры тела, ещё большему потоотделению и обезвоживанию.

Советы врача: как спастись в жару и не получить солнечный удар
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#Татьяна Вознюк#Общество#Жара#Врач#Лайфхаки
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