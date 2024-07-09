Отказаться от кофе и не есть острую пищу: как пережить аномальную жару

А что насчёт еды? Алексей Березников подчеркнул, что лучше исключить острую и солёную пищу, соленья, в том числе васаби, чеснок, хрен, перец и другие острые приправы. Такая еда, по его мнению, приводит к повышению температуры тела, ещё большему потоотделению и обезвоживанию.