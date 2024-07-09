Отказаться от кофе и не есть острую пищу: как пережить аномальную жару

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников дал несколько рекомендаций о том, что есть и пить в жару.
Один из важных пунктов — достаточное потребление воды и соблюдение питьевого режима. При этом предпочтение стоит отдавать лучше чистой воде, воде с лимоном, разбавленным сокам, приводит цитату доктора издание по РИА «Новости».
Медик также напомнил, что при выборе неразбавленных свежевыжатых соков лучше учесть особенности организма. Рекомендуется отказаться от солёных и сладких напитков. Избегайте крепкого кофе.
А что насчёт еды? Алексей Березников подчеркнул, что лучше исключить острую и солёную пищу, соленья, в том числе васаби, чеснок, хрен, перец и другие острые приправы. Такая еда, по его мнению, приводит к повышению температуры тела, ещё большему потоотделению и обезвоживанию.