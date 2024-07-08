Советы врача: как спастись в жару и не получить солнечный удар

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Как выжить в такую солнечную и жаркую погоду? Журналистка Бел.Ру поговорила с врачом-терапевтом Дарьей Яковлевой, которая поделилась, как легче пережить жару и не получить солнечный удар.
Врач не рекомендует выходить на улицу в моменты пиковой солнечной активности. Обычно это время с 11:00 до 17:00. В такое время лучше оставаться в тени, а если выйти всё же пришлось, то стоит подготовиться к этому основательно.
В это время не рекомендованы физические нагрузки и упражнения. Уход за огородом или пробежку лучше переносить на вечер или раннее утро. На солнце нельзя быть больше 30 минут.
Голову необходимо защитить любым головным убором — шляпы, панамки, кепки или косынки. Выходить на улицу лучше с бутылочкой воды и пить по глотку каждые 20-30 минут.
Сладкие напитки, кофе, чай лучше исключить. Горячие чаи сами по себе вызывают дискомфорт, а кофе или сладкие напитки не утоляют жажду, а только вызывают потерю жидкости.
Если вы носите открытую одежду, то обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. В идеале 50 SPF, но допустимо и 30 SPF. Можно взять с собой веер, если бывает душно в транспорте или помещениях.
Если одежду предпочитаете закрытую, то она должна быть светлая, дышащая, свободная и из натуральных тканей — лён или хлопок.
Водой, которую вы носите с собой, нужно умыть лицо, шею, руки до локтей, а также уйти в тень.
Дарья Яковлева предлагает покупать или делать самостоятельно напиток — изотоник. Это спортивный напиток с ингредиентами, которые помогают поддерживать водный баланс.
Его можно купить, а можно сделать самостоятельно. Для этого есть множество рецептов. Одним из них поделилась врач:
Подобных комбинаций много. Изотоники можно делать даже сладковатыми с сахаром или более полезным мёдом.