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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Советы врача: как спастись в жару и не получить солнечный удар

Советы врача: как спастись в жару и не получить солнечный удар

8 июля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики опять обещают жару по всей России. Как спастись от солнца и от солнечных ударов, рассказала врач Дарья Яковлева. Подробности — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Вода

Как выжить в такую солнечную и жаркую погоду? Журналистка Бел.Ру поговорила с врачом-терапевтом Дарьей Яковлевой, которая поделилась, как легче пережить жару и не получить солнечный удар.

Когда стоит появляться на улице, а когда лучше из дома не выходить?

Врач не рекомендует выходить на улицу в моменты пиковой солнечной активности. Обычно это время с 11:00 до 17:00. В такое время лучше оставаться в тени, а если выйти всё же пришлось, то стоит подготовиться к этому основательно.

В это время не рекомендованы физические нагрузки и упражнения. Уход за огородом или пробежку лучше переносить на вечер или раннее утро. На солнце нельзя быть больше 30 минут.

Фото: Изображение Midjourney

Как чувствовать себя на улице в жару лучше?

Голову необходимо защитить любым головным убором — шляпы, панамки, кепки или косынки. Выходить на улицу лучше с бутылочкой воды и пить по глотку каждые 20-30 минут.

Сладкие напитки, кофе, чай лучше исключить. Горячие чаи сами по себе вызывают дискомфорт, а кофе или сладкие напитки не утоляют жажду, а только вызывают потерю жидкости.

Если вы носите открытую одежду, то обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. В идеале 50 SPF, но допустимо и 30 SPF. Можно взять с собой веер, если бывает душно в транспорте или помещениях.

Если одежду предпочитаете закрытую, то она должна быть светлая, дышащая, свободная и из натуральных тканей — лён или хлопок.

Фото: 1MI

Что делать, если плохо всё же стало?

Водой, которую вы носите с собой, нужно умыть лицо, шею, руки до локтей, а также уйти в тень.

Фото: 1MI

Как сделать освежающий напиток, который спасёт в жару?

Дарья Яковлева предлагает покупать или делать самостоятельно напиток — изотоник. Это спортивный напиток с ингредиентами, которые помогают поддерживать водный баланс.

Его можно купить, а можно сделать самостоятельно. Для этого есть множество рецептов. Одним из них поделилась врач:

  • 30-50 мл свежевыжатого сока
  • 500 мл воды
  • ½ чайной ложки соли

Подобных комбинаций много. Изотоники можно делать даже сладковатыми с сахаром или более полезным мёдом.

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#Алёна Мальцева#Общество#Вода#Погода#Жара#Врач#Солнце#Солнечный удар#Терапевт
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