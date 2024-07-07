В Белгородскую область опять вернётся жара

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Белгородскую область снова приходит жара. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха 8 июля поднимется до 34 градусов тепла.
8 июля 2024 года синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, а днём — 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до 15-20 градусов тепла, а днём поднимется до 29-34 градусов тепла.
А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что следующая неделя в стране обещает быть аномально жаркой.
Особенно это касается Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей. Там ожидается до 42 градусов тепла. В Краснодарском крае ожидается температура до 41 градусов тепла, а в Бурятии, Забайкалье, на юге Амурской области — до 36 градусов тепла. Даже в Иркутской области и в Якутии обещают потепление до 37 градусов тепла.