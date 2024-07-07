В Белгородскую область опять вернётся жара

Особенно это касается Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей. Там ожидается до 42 градусов тепла. В Краснодарском крае ожидается температура до 41 градусов тепла, а в Бурятии, Забайкалье, на юге Амурской области — до 36 градусов тепла. Даже в Иркутской области и в Якутии обещают потепление до 37 градусов тепла.