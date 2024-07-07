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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Белгородскую область опять вернётся жара

В Белгородскую область опять вернётся жара

7 июля 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
По данным Гидрометцентра России, температура воздуха 8 июля поднимется до 34 градусов тепла. Подробнее — в материале Бел.Ру.
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Погода

В Белгородскую область снова приходит жара. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха 8 июля поднимется до 34 градусов тепла.

8 июля 2024 года синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, а днём — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 15-20 градусов тепла, а днём поднимется до 29-34 градусов тепла.

А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что следующая неделя в стране обещает быть аномально жаркой.

Особенно это касается Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей. Там ожидается до 42 градусов тепла. В Краснодарском крае ожидается температура до 41 градусов тепла, а в Бурятии, Забайкалье, на юге Амурской области — до 36 градусов тепла. Даже в Иркутской области и в Якутии обещают потепление до 37 градусов тепла.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Температура#Гидрометцентр#Синоптики#Воздух#Потепление#Роман Вильфанд#Облачность
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