В Белгородскую область на фоне сильнейшей жары придут дожди с грозами

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В пятницу, 5 июля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до +17…+22 ˚С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Существенных осадков не ожидается.
Днём в пятницу жара не отступит: в отдельных районах воздух прогреется до +35 ˚С. В то же время ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра в этом случае могут составить до 15-20 м/с.
В Белгороде в конце рабочей недели тоже будет жарко. Ночью столбик термометра опустится лишь до +21 ˚С. Днём потеплеет до +33 ˚С, возможен небольшой дождь.
Ниже +30 ˚С температура в Белгороде опустится лишь в субботу, 6 июня. В этот день столбик термометра покажет +28 ˚С. С воскресенья и до середины следующей недели ожидается +30…+31 ˚С днём.