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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Дождь

В Белгородскую область на фоне сильнейшей жары придут дожди с грозами

4 июля 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

МЧС предупреждает белгородцев о неблагоприятной погоде

Рабочая неделя в регионе закончится жарой, но в этот раз её разбавят дожди. При грозах порывы ветра усилятся до 20 м/с, предупреждает МЧС. Осадков завтра стоит ожидать и в Белгороде, сообщает Гидрометцентр.
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Погода

В пятницу, 5 июля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до +17…+22 ˚С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Существенных осадков не ожидается.

Днём в пятницу жара не отступит: в отдельных районах воздух прогреется до +35 ˚С. В то же время ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра в этом случае могут составить до 15-20 м/с.

В Белгороде в конце рабочей недели тоже будет жарко. Ночью столбик термометра опустится лишь до +21 ˚С. Днём потеплеет до +33 ˚С, возможен небольшой дождь.

Ниже +30 ˚С температура в Белгороде опустится лишь в субботу, 6 июня. В этот день столбик термометра покажет +28 ˚С. С воскресенья и до середины следующей недели ожидается +30…+31 ˚С днём.

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