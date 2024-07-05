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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Жара немного спадёт в Белгородской области

Сильную жару в Белгородской области разбавят дожди с грозами и порывистый ветер

5 июля 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney

Жара немного спадёт в Белгородской области

Дожди с грозами возможны уже ближайшей ночью, предупреждает МЧС. Сопровождать их может порывистый ветер. Однако уже днём вновь будет сухо и жарко.
Сюжет
МЧС

В субботу, 6 июля, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью температура составит от +15 ˚С до +20 ˚С. В отдельных районах пройдут дожди с грозами. Порывы ветра в эти моменты могут усилиться до 15 м/с.

Днём осадков не ожидается. Вновь будет жарко: воздух прогреется до +25…+30 ˚С.

В Белгороде в выходные будет солнечно. Ближайшей ночью столбик термометра опустится до +17 ˚С. Уже днём в субботу потеплеет до +27 ˚С.

В воскресенье, 7 июля, ночь будет холоднее — температура опустится до +14 ˚С. Однако днём ожидается до +29 ˚С. Осадков в выходные в Белгороде не будет, сообщает Гидрометцентр.

С понедельника, 8 июля, температура воздуха в Белгороде вновь поднимется выше +30 ˚С. Дождей пока не предвидится.

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