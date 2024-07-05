Сильную жару в Белгородской области разбавят дожди с грозами и порывистый ветер

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В субботу, 6 июля, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью температура составит от +15 ˚С до +20 ˚С. В отдельных районах пройдут дожди с грозами. Порывы ветра в эти моменты могут усилиться до 15 м/с.
Днём осадков не ожидается. Вновь будет жарко: воздух прогреется до +25…+30 ˚С.
В Белгороде в выходные будет солнечно. Ближайшей ночью столбик термометра опустится до +17 ˚С. Уже днём в субботу потеплеет до +27 ˚С.
В воскресенье, 7 июля, ночь будет холоднее — температура опустится до +14 ˚С. Однако днём ожидается до +29 ˚С. Осадков в выходные в Белгороде не будет, сообщает Гидрометцентр.
С понедельника, 8 июля, температура воздуха в Белгороде вновь поднимется выше +30 ˚С. Дождей пока не предвидится.