«Жара 40 градусов, а нас футболят»: в многострадальной Новой жизни вновь проблемы

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Жители домов четвёртой очереди микрорайона Новая жизнь в Белгороде накануне вечером стали массово жаловаться на ситуацию с водой.
Горожане уже получили ключи от квартир, но проблемы с водоснабжением так и не были решены до конца. По словам белгородцев, водоканал отказывается принимать их дома на баланс, поэтому они уже несколько месяцев получают платёжки за коммунальные услуги без учёта показаний счётчиков.
Как утверждают жители, водоканал объясняет свой отказ тем, что в домах есть нарушения, поэтому их не ставят на баланс. Застройщик в свою очередь не принимает никаких действий для решения этой проблемы, утверждают белгородцы.
«Лично звонила в водоканал, меня просто даже слушать не стали. Сказали: „Дом не на балансе“, — и бросили трубку! А почему он до сих пор не на балансе тоже большой вопрос, полгода как дом введён в эксплуатацию. Это что творится вообще? Крайних нет?! Зачем дома эти сдавали, если навести порядок никто не в силах?!» — пожаловалась Аксинья.
На данный момент опломбирован только счётчик горячей воды, а счётчики на электричество, как выяснилось, вообще нужно заменить, так как были установлены не те модели, пишут белгородцы.
«На улице 37 градусов жары, напор в кране в течение дня меняется от „нет совсем“ до „ бежит по шнурку». Застройщик не может решить этот вопрос, ссылаясь на бездействие водоканала, который не хочет брать наши дома на баланс. При обращении жителей в водоканал диспетчеры просто бросают трубку», — утверждает Елена.
В Белоблводоканале рассказали, что направили аварийную бригаду для обследования системы водоснабжения. В ходе проверки нарушений со стороны водоканала не обнаружили. Специалисты порекомендовали обратиться к застройщику микрорайона, поскольку технические замечания водоканала не были им устранены, а договор на водоснабжение не был заключён.
Жители по указанным Вами адресам не являются абонентами водоканала, оплату за воду не осуществляют. Со стороны водоканала к застройщику будут приниматься соответствующие меры.
Белоблводоканал
Напомним, что это не первый раз, когда жители микрорайона Новая жизнь в Белгороде пожаловались на проблемы с водой. Проблемы начались как раз после подключения домов четвёртой очереди. Ранее местные жители сообщили, что дома в микрорайоне отдали новой управляющей компании в обход собственников.