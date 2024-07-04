«Жара 40 градусов, а нас футболят»: в многострадальной Новой жизни вновь проблемы

Горожане уже получили ключи от квартир, но проблемы с водоснабжением так и не были решены до конца. По словам белгородцев, водоканал отказывается принимать их дома на баланс, поэтому они уже несколько месяцев получают платёжки за коммунальные услуги без учёта показаний счётчиков.