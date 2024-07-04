Задержана преступная группа белгородских врачей, они нанесли ущерб в 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе с коллегами из регионального УМВД обнаружили в Старооскольском городском округе преступную группу, состоящую из работников медицинских учреждений и их посредников. Эта группа в течение долгого времени занималась изготовлением поддельных листов временной нетрудоспособности для сотрудников градообразующих предприятий.
Из-за этой коррупционной схемы территориальный Фонд обязательного медицинского страхования и крупные предприятия региона понесли ущерб более чем в 1,5 млрд рублей.
В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 и ч. 2 ст. 291 УК РФ. Эти статьи предусматривают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
Напомним, недавно ещё двух белгородских врачей — психиатра и офтальмолога — привлекли к ответственности за получение взяток.