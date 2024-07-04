Задержана преступная группа белгородских врачей, они нанесли ущерб в 1,5 млрд рублей

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе с коллегами из регионального УМВД обнаружили в Старооскольском городском округе преступную группу, состоящую из работников медицинских учреждений и их посредников. Эта группа в течение долгого времени занималась изготовлением поддельных листов временной нетрудоспособности для сотрудников градообразующих предприятий.