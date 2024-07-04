bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Белгородские сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему подделки больничных листов

Задержана преступная группа белгородских врачей, они нанесли ущерб в 1,5 млрд рублей

4 июля 2024, 11:48
Фото: 1MI

Белгородские сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему подделки больничных листов

В Старооскольском городском округе сотрудники УФСБ и УМВД выявили преступную группу, изготавливающую поддельные больничные листы. Медики действовали в сговоре с посредниками. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе с коллегами из регионального УМВД обнаружили в Старооскольском городском округе преступную группу, состоящую из работников медицинских учреждений и их посредников. Эта группа в течение долгого времени занималась изготовлением поддельных листов временной нетрудоспособности для сотрудников градообразующих предприятий.

Из-за этой коррупционной схемы территориальный Фонд обязательного медицинского страхования и крупные предприятия региона понесли ущерб более чем в 1,5 млрд рублей.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 и ч. 2 ст. 291 УК РФ. Эти статьи предусматривают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно ещё двух белгородских врачей — психиатра и офтальмолога — привлекли к ответственности за получение взяток.

Ещё одного врача в Белгородской области будут судить за получение взяток
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская студентка хотела защитить диплом по упрощённой схеме и попала под судБелгородского врача обвиняют в получении взятки и служебном подлогеЧиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Новости Старого Оскола#Ущерб#Преступная группа#Больничные#Старооскольский горокруг
Подпишитесь
«Чудом остались живы». Житель Грайворона показал снаряд «Града», прилетевший в дом
Сегодня, 14:58
Спустя 16 лет: под Сочи исправят ошибку в табличке в названии белгородского города
Сегодня, 14:46
Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах
Сегодня, 14:20
Библиотека и стильный декор: особенности весеннего квартала «Сирень» в Белгороде
Сегодня, 07:50
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11