Ходьба снижает тягу к сладкому: советы врача по физической нагрузке вас удивят

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Врач из Белгорода рассказала, что нужно делать для поддержания здорового образа жизни. Евгения Тиунова — заведующая Центра спортивной медицины региона. Врач рассказала, что поддержание здорового образа жизни — это не хобби, а необходимость.
ЗОЖ не состоит из одного лишь отказа от вредных привычек. Он направлен на сохранение физического и психоэмоционального здоровья, считает врач.
«ЗОЖ — соблюдение режима труда и отдыха, рациональное питание, отказ от вредных привычек, личная гигиена, устойчивость к стрессу и физическая активность», — поясняет Евгения Тиунова.
Выделить что-то одно из списка сложно. Такие аспекты здорового образа жизни работают только в комплексе. Многие ошибочно думают, что занятия спортом нужны только для похудения или важны только для спортсменов.
«Это огромная ошибка, потому что такие занятия не только делают человека более привлекательным, но и влияют на его оздоровление, увеличивают продолжительность жизни», — говорит врач.
Регулярные тренировки способны уменьшить риск внезапной смерти от сосудистых заболеваний и уменьшить риск развития гипертонической болезни. Даже если человек уже болеет, физические нагрузки улучшают контроль над давлением. Помимо этого, риск развития депрессивных и тревожных состояний тоже снижается.
Врач считает, что каждый, кто после тяжёлого дня на работе заходил в спортзал, чувствовал облегчение. «Только физическая активность помогает сгореть гормону кортизолу, который выделяется при стрессовых ситуациях», — поясняет Евгения Трунова.
По мнению врача, сегодняшние реалии заставляют работающих белгородцев перемещаться на машине или автобусе, а также проводить весь день за компьютером. Пеших прогулок в современном укладе жизни почти нет. Из-за этого у людей формируется усталость и хронический стресс, лишний вес. Специалист считает, что поддерживать активность несложно, главное — чтобы было желание.
При сидячей работе надо устраивать разминки каждые 10-15 минут.
«Старайтесь использовать каждую возможность, чтобы пройтись пешком. Вместо лифта используйте лестницы, выходите за пару остановок до вашего дома, старайтесь побольше гулять в парке в выходной день. Ходьба даже снижает тягу к сладкому, так что польза двойная», — уверяет Евгения Тиунова.
Конечно, при такой оперативной обстановке гулять особо не хочется, подмечает врач. Тренировки можно перенести домой — делать зарядку утром, а вечером заниматься с тренажёром. «Как вам такой лайфхак — использовать в магазине вместо тележки корзину. Тоже вид активности», — предлагает доктор.
Занятия спортом в виде бега или ходьбы должны занимать хотя бы 150 минут в неделю. Силовые нагрузки — минимум 2 раза в неделю: планка, упражнения на равновесие и плавание.