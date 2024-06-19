Ходьба снижает тягу к сладкому: советы врача по физической нагрузке вас удивят

По мнению врача, сегодняшние реалии заставляют работающих белгородцев перемещаться на машине или автобусе, а также проводить весь день за компьютером. Пеших прогулок в современном укладе жизни почти нет. Из-за этого у людей формируется усталость и хронический стресс, лишний вес. Специалист считает, что поддерживать активность несложно, главное — чтобы было желание.