Как летом сохранить баланс между вкусным мороженым и здоровьем? Отвечает диетолог

Если брать натуральное мороженое, далее размышляет мужчина уже о пользе десерта, то это, как очевидно, лучше. Однако организм человека не так уж и хорошо восприимчив к жаре. Поэтому часто получается так, что молочные коктейли с мороженым, которые особенно любят дети, могут помочь во время летнего зноя. Но есть, как обычно бывает, и обратная сторона медали — это может привести к простудным заболеваниям.