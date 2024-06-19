Как летом сохранить баланс между вкусным мороженым и здоровьем? Отвечает диетолог

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Мороженое мороженому рознь, заявил диетолог Александр Четвериков. Как он говорит, сейчас трудно найти хорошую прохладную сладость, составу которой можно довериться.
«Которое было бы столь же полезно, сколь некалорийно. Сейчас, конечно, достаточно много недобросовестных производителей, использующих невероятное количество сахара, множество консервантов, сомнительных разрыхлителей. Все они делают мороженое годным для употребления достаточно продолжительное время, что неестественно для данного продукта», — объясняет своё профессиональное заявление специалист.
Если брать натуральное мороженое, далее размышляет мужчина уже о пользе десерта, то это, как очевидно, лучше. Однако организм человека не так уж и хорошо восприимчив к жаре. Поэтому часто получается так, что молочные коктейли с мороженым, которые особенно любят дети, могут помочь во время летнего зноя. Но есть, как обычно бывает, и обратная сторона медали — это может привести к простудным заболеваниям.
«Есть такая норма, кстати — сколько можно съесть мороженого человеку в день. Одно мороженое считается дневной нормой», — рассказывает Александр Четвериков.
А если делать этот молочный продукт самостоятельно, в домашних условиях? В таком случае, поясняет Четвериков, норму его употребления можно увеличить. Только нужно использовать те продукты, которые никакого вреда для организма не несут:
«Вы ведь не будете для себя использовать различные химические консерванты, небезопасные красители? А в промышленном производстве всё это используется по большей части. Да, не везде или в малых дозах, но такая вероятность мала».
Мороженое, сделанное в домашних условиях, хранится намного меньше, чем то, что покупается в торговых сетях. В среднем оно для потребления человеком годно до трёх суток при хранении его в морозильной камере.
«Домашнее мороженое — это совсем другой вопрос. Так тут я буду только за. Только ещё и при учёте того, что вы используете доброкачественные ингредиенты, которым можно довериться и доверить здоровье своего организма. Самое главное — будьте здоровы!».
Ранее диетолог Александр Четвериков ответил на вопросы и о других популярных способах спасаться от жаркого периода. Вопрос касается холодного пива и кваса. Если от первого специалист настоятельно рекомендует отказаться по многим причинам, приводящих даже к летальному исходу, то про квас вопрос намного интереснее. Есть и польза в этом напитке, и противопоказания, из-за которых квас становится уже вредным. А если так хочется чего-то выпить и охладиться? Диетолог дал советы и назвал напитки, которые будут безопасными, полезными и не менее вкусными.