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Published Сегодня, 12:30

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Названы продукты, которые нужно употреблять для здоровой работы кишечника

Названы продукты, которые нужно употреблять для здоровой работы кишечника

13 мая 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Для поддержания здоровой работы кишечника и устранения проблем с пищеварением крайне важно обеспечить организм пребиотиками. Издание newia.ru поделилось советами экспертов.

Репчатый лук является одним из трёх наиболее богатых источников пребиотиков — веществ, которые не перевариваются организмом человека, а остаются в кишечнике, благотворно воздействуя на процессы пищеварения и поддерживая здоровую микрофлору кишечника.

Зелень одуванчика с древности использовалась в народной медицине. Сегодня её листья можно добавлять в свежие салаты или даже использовать при приготовлении супов, сохраняя все полезные свойства этого продукта.

Богатым источником пребиотика инулина также является топинамбур. Кроме того, топинамбур — ценный источник железа, калия и клетчатки.

Чеснок обладает противомикробными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Для максимального сохранения всех полезных веществ рекомендуется употреблять чеснок в сыром виде, добавляя его в салаты, соусы или основные блюда.

В бананах по мере созревания накапливается значительное количество клетчатки и веществ, стимулирующих рост полезных пробиотических бактерий лактобацилл в кишечнике.

Спаржа является ценным продуктом, богатым пребиотиками, а также витаминами группы B и фолиевой кислотой. Она также способствует нормализации работы кишечника и предотвращению запоров.

Регулярное потребление бобовых улучшает пищеварительные процессы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Также некоторые съедобные виды морских водорослей содержат значительное количество пребиотических веществ.

Цикорий богат пребиотиком инулином, который оказывает благотворное влияние на процессы пищеварения и работу кишечника.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгород
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