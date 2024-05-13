Названы продукты, которые нужно употреблять для здоровой работы кишечника

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Репчатый лук является одним из трёх наиболее богатых источников пребиотиков — веществ, которые не перевариваются организмом человека, а остаются в кишечнике, благотворно воздействуя на процессы пищеварения и поддерживая здоровую микрофлору кишечника.
Зелень одуванчика с древности использовалась в народной медицине. Сегодня её листья можно добавлять в свежие салаты или даже использовать при приготовлении супов, сохраняя все полезные свойства этого продукта.
Богатым источником пребиотика инулина также является топинамбур. Кроме того, топинамбур — ценный источник железа, калия и клетчатки.
Чеснок обладает противомикробными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Для максимального сохранения всех полезных веществ рекомендуется употреблять чеснок в сыром виде, добавляя его в салаты, соусы или основные блюда.
В бананах по мере созревания накапливается значительное количество клетчатки и веществ, стимулирующих рост полезных пробиотических бактерий лактобацилл в кишечнике.
Спаржа является ценным продуктом, богатым пребиотиками, а также витаминами группы B и фолиевой кислотой. Она также способствует нормализации работы кишечника и предотвращению запоров.
Регулярное потребление бобовых улучшает пищеварительные процессы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Также некоторые съедобные виды морских водорослей содержат значительное количество пребиотических веществ.
Цикорий богат пребиотиком инулином, который оказывает благотворное влияние на процессы пищеварения и работу кишечника.