bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Гладков: Белгородская область закупает новые «поезда здоровья»

Гладков: Белгородская область закупает новые «поезда здоровья»

14 июня 2024, 15:58
Фото: bel.ru
Губернатор Вячеслав Гладков во время отчёта перед облдумой заявил, что «поезда здоровья» спасли немало жизней, поэтому работу по данному направлению необходимо продолжить.

Проект «поезда здоровья» был запущен в 2021 году с целью увеличить доступность медицины. Изначально он включал в себя четыре «поезда», через которые за 2023 год прошли 70 тыс. человек.

«Практически 200 жителям Белгородской области спасли жизнь и оказали неотложную медицинскую помощь на месте», — рассказал Вячеслав Гладков.

В 2024 году область решила закупить ещё два «поезда». На свои рейсы они выйдут уже осенью. Таким образом, общее число автомобилей с врачами достигнет шести единиц.

Область также постоянно занимается приобретением нового транспорта для врачей.

Гладков: В Белгородской области нет проблем с обеспечением лекарственными препаратами
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: над Белгородом вновь засияют огни первого салюта ПобедыГладков: после СВО в белгородских школах и детсадах будут нужны новые местаГладков: Мы регион, который с первых дней увидел, что такое война
#Артем Черненко#Белгородская область#Автомобили#Медицина#Закупки#Белгород#Вячеслав Гладков#Поезда здоровья#Отчёт Гладкова за 2023 год
Подпишитесь
«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек
Сегодня, 16:28
Обрушение подъезда, новые опасности: что случилось в Белгородской области за неделю
Сегодня, 16:09
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами
Сегодня, 15:44
Режим тишины вводили из-за важной встречи на границе Белгородской и Сумской областей
Сегодня, 15:17
52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ
Сегодня, 15:40
"