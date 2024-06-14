Гладков: Белгородская область закупает новые «поезда здоровья»

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Проект «поезда здоровья» был запущен в 2021 году с целью увеличить доступность медицины. Изначально он включал в себя четыре «поезда», через которые за 2023 год прошли 70 тыс. человек.
«Практически 200 жителям Белгородской области спасли жизнь и оказали неотложную медицинскую помощь на месте», — рассказал Вячеслав Гладков.
В 2024 году область решила закупить ещё два «поезда». На свои рейсы они выйдут уже осенью. Таким образом, общее число автомобилей с врачами достигнет шести единиц.
Область также постоянно занимается приобретением нового транспорта для врачей.