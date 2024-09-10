Ходьба снижает тягу к сладкому: советы врача по физической нагрузке вас удивят

Здоровый образ жизни — это не только про отказ от вредных привычек. Чем он полезен и как помогает бороться со стрессом, рассказала белгородский врач Евгения Тиунова.