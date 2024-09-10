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2024
В Белгороде летом прошла серия бесплатных тренировок по бегу
10 сентября, 12:25
Хотите начать бегать? Как не уничтожить свои колени
14 августа, 14:27
Ходьба снижает тягу к сладкому: советы врача по физической нагрузке вас удивят
Здоровый образ жизни — это не только про отказ от вредных привычек. Чем он полезен и как помогает бороться со стрессом, рассказала белгородский врач Евгения Тиунова.
19 июня, 11:21
2023
Вячеслав Гладков пообещал помучить подчинённых
4 сентября 2023, 17:09
В Белгороде в честь Дня Победы проведут легкоатлетическую эстафету
Спортивное мероприятие запланировано на 8 мая. Маршрут эстафеты состоит из 12 этапов. Бежать участники будут 200 метров, сообщили в управлении физической культуры и спорта администрации Белгорода.
2 мая 2023, 10:44
2022
В Белгороде проходит онлайн-забег в честь Дня народного единства
С 4 по 6 ноября белгородцы могут поучаствовать в онлайн-забеге «В Единстве сила!».
4 ноября 2022, 18:37
Жители Белгорода пожаловались губернатору на освещение в районе УСК Светланы Хоркиной
Вячеславу Гладкову рассказали, что вечером на дорожках вокруг Везёлки в этом месте очень мало света, фонари есть, но они не горят.
12 августа 2022, 16:59
На проведение дня бега «Кросс Нации» в Белгороде выделили 1,2 млн рублей
Министерство спорта Белгородской области готово заключить контракт с подрядчиком, который организует и проведёт Всероссийский день бега «Кросс Нации» в 2022 году.
5 августа 2022, 16:45
Гладков возобновил утренние пробежки в Белгороде
5 апреля 2022, 05:14
2021
Вячеслав Гладков рассказал, зачем он бегает и как питается
13 февраля 2021, 11:01

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