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«Поезда здоровья» с начала года приняли почти 22 тысяч белгородцев

Подозрения на онкологию нашли у 197 пациентов белгородских «Поездов здоровья»

4 июня 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney

«Поезда здоровья» с начала года приняли почти 22 тысяч белгородцев

За последнюю неделю мобильные комплексы «Поезд здоровья» осмотрели 1758 жителей Белгородской области и выявили 248 заболеваний системы кровообращения, 21 — болезней органов дыхания. Об этом сообщает правительство Белгородской области.

За последнюю неделю мобильные комплексы «Поезда здоровья» посетили четыре населённых пункта Белгородской области и приняли 1758 сельских жителей.

С начала года комплексное обследование прошли 9441 человек, диагностику с использованием медицинского оборудования — 9527 человек, консультации узких специалистов получили 11 174 пациента.

В результате деятельности таких поездов у 248 человек выявили заболевания системы кровообращения, а у 21 жителя региона — болезни органов дыхания. Сейчас все, у кого выявили эти заболевания, находятся под наблюдением врачей и проходят лечение.

Также у 197 пациентов выявили подозрения на онкологию, у 233 — на сахарный диабет второго типа. Пациенты получили направления на дополнительное обследование для подтверждения диагноза.

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