Подозрения на онкологию нашли у 197 пациентов белгородских «Поездов здоровья»

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
За последнюю неделю мобильные комплексы «Поезда здоровья» посетили четыре населённых пункта Белгородской области и приняли 1758 сельских жителей.
С начала года комплексное обследование прошли 9441 человек, диагностику с использованием медицинского оборудования — 9527 человек, консультации узких специалистов получили 11 174 пациента.
В результате деятельности таких поездов у 248 человек выявили заболевания системы кровообращения, а у 21 жителя региона — болезни органов дыхания. Сейчас все, у кого выявили эти заболевания, находятся под наблюдением врачей и проходят лечение.
Также у 197 пациентов выявили подозрения на онкологию, у 233 — на сахарный диабет второго типа. Пациенты получили направления на дополнительное обследование для подтверждения диагноза.