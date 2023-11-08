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Published Сегодня, 10:42

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Больной

«Лимончик от простуды — маркетинговый ход»: врач из Белгорода о мифах эпидсезона

8 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Больной

Белгородский врач объяснил, почему не надо верить рекламе средств для иммунитета

С началом сезона простуд и ОРВИ люди задаются вопросами: «как укрепить иммунитет?», «какие витамины пить?», закупаются специальными продуктами по рекомендациям из интернета. А всего-то нужно соблюдать принципы ЗОЖ, считает один из белгородских врачей.

Экстракты женьшеня, напитки с корнем имбиря, лимонные растворы — чего только не придумают хитрые маркетологи, чтобы сыграть на опасениях потребителей в сезон эпидемий и заставить купить продукцию, которая волшебным образом должна защитить от всех угроз. Вот только иммунитет хитрее таких идей и работает по своим законам, считает врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Воротников.

По словам специалиста, не стоит пытаться найти продукты, которые усилят иммунитет, а лучше обратить внимание на те, которые ему вредят, чтобы исключить из своего рациона:

«Фастфуд, чрезмерно жирная пища, кондитерские изделия — конфеты, торты, шоколад, газированная сладкая вода, солёные полуфабрикаты, консервы, маринады, копчёности (колбаса, рыба). Всё это — нездоровое питание, которое нанесёт удар по нашему иммунитету, потому что общее состояние организма будет ухудшаться».

Главная поддержка для иммунитета — это соблюдение принципов здорового образа жизни во все сезоны. У здорового человека иммунитет заведомо крепкий, и может сам бороться с вирусами. А для этого нужно сбалансированное питание, ежедневный приём фруктов и овощей (не меньше 400 грамм), полноценный сон (не меньше 7 часов), питьевой режим (1,5-2 литра воды в день) и физические нагрузки (не меньше получаса в день).

Подробнее о том, какие правила быта нужно соблюдать в сезон заболеваний, что делать при первых симптомах ОРВИ и почему нельзя сбивать температуру — читайте в полном интервью с врачом.

Всех спасёт ЗОЖ: белгородский врач — о полезных привычках в сезон простуд и ОРВИ
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#Орви#Здоровый образ жизни#Эксклюзив#Простуда#Питание#Белгород#Иммунитет#Екатерина Никулина
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