«Лимончик от простуды — маркетинговый ход»: врач из Белгорода о мифах эпидсезона

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Экстракты женьшеня, напитки с корнем имбиря, лимонные растворы — чего только не придумают хитрые маркетологи, чтобы сыграть на опасениях потребителей в сезон эпидемий и заставить купить продукцию, которая волшебным образом должна защитить от всех угроз. Вот только иммунитет хитрее таких идей и работает по своим законам, считает врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Воротников.
По словам специалиста, не стоит пытаться найти продукты, которые усилят иммунитет, а лучше обратить внимание на те, которые ему вредят, чтобы исключить из своего рациона:
«Фастфуд, чрезмерно жирная пища, кондитерские изделия — конфеты, торты, шоколад, газированная сладкая вода, солёные полуфабрикаты, консервы, маринады, копчёности (колбаса, рыба). Всё это — нездоровое питание, которое нанесёт удар по нашему иммунитету, потому что общее состояние организма будет ухудшаться».
Главная поддержка для иммунитета — это соблюдение принципов здорового образа жизни во все сезоны. У здорового человека иммунитет заведомо крепкий, и может сам бороться с вирусами. А для этого нужно сбалансированное питание, ежедневный приём фруктов и овощей (не меньше 400 грамм), полноценный сон (не меньше 7 часов), питьевой режим (1,5-2 литра воды в день) и физические нагрузки (не меньше получаса в день).
Подробнее о том, какие правила быта нужно соблюдать в сезон заболеваний, что делать при первых симптомах ОРВИ и почему нельзя сбивать температуру — читайте в полном интервью с врачом.