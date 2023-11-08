«Лимончик от простуды — маркетинговый ход»: врач из Белгорода о мифах эпидсезона

Главная поддержка для иммунитета — это соблюдение принципов здорового образа жизни во все сезоны. У здорового человека иммунитет заведомо крепкий, и может сам бороться с вирусами. А для этого нужно сбалансированное питание, ежедневный приём фруктов и овощей (не меньше 400 грамм), полноценный сон (не меньше 7 часов), питьевой режим (1,5-2 литра воды в день) и физические нагрузки (не меньше получаса в день).