Включите эти продукты в свой рацион, и ваш кишечник будет работать как часы

При выборе продуктов, богатых клетчаткой, важно учитывать не только их содержание волокон, но и калорийность. Продукт можно считать источником пищевых волокон, если на 100 г продукта содержится не менее 3 г клетчатки или на 100 ккал — не менее 1,5 г клетчатки. Это поможет вам ориентироваться в выборе наиболее полезных продуктов для питания.