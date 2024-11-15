Клетчатка: важнейший элемент в рационе и её роль в поддержании здоровья

Если вы хотите самостоятельно определить, какой вид клетчатки преобладает в том или ином продукте, стоит обратить внимание на его реакцию на воду. Растворимая клетчатка имеет свойство набухать в воде и превращаться в вязкую массу, как это происходит с овсянкой или фасолью. Нерастворимая клетчатка, наоборот, не меняет своей формы, даже если её замочить на длительное время — например, как это происходит с морковью или картофелем.