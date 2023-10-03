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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Шаурма, рисунок нейросети

Заворот в лавашок: насколько безопасно есть шаурму в Белгородской области?

3 октября 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Шаурма, рисунок нейросети

Одна точка с шаурмой получила предостережение от белгородского Роспотребнадзора

Всего одна точка по продаже шаурмы получила в 2023 году предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили Бел.Ру в управлении Роспотребнадзора по региону. Поводом стало обращение на реализацию товара плохого качества.

Девушка съела в начале сентября шаурму и умерла в Курской области. Редакция Бел.Ру решила узнать, безопасно ли есть это блюдо в Белгородской области. За комментарием журналисты обратились в управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, с января 2023 года к ним поступило одно обращение с жалобой на реализацию шаурмы ненадлежащего качества. Роспотребнадзор объявил в отношении точки предостережение о «недопустимости нарушения обязательных требований».

Также в ведомстве сообщили, что на территории области шаурмой торгуют 413 предприятий общественно питания. 93 из них находятся в Белгороде.

Все внеплановые контрольные и надзорные мероприятия могут проводиться при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан только после согласования с органами прокуратуры.
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области

Что касается профилактических визитов, то они проводятся согласно намеченному плану.

В соседнем с Белгородской областью регионе произошло массовое отравление шаурмой
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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Вред здоровью#Эксклюзив#Общественное питание#Белгород#Шаурма#Предостережение#Артем Черненко
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