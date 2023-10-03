Заворот в лавашок: насколько безопасно есть шаурму в Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Девушка съела в начале сентября шаурму и умерла в Курской области. Редакция Бел.Ру решила узнать, безопасно ли есть это блюдо в Белгородской области. За комментарием журналисты обратились в управление Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, с января 2023 года к ним поступило одно обращение с жалобой на реализацию шаурмы ненадлежащего качества. Роспотребнадзор объявил в отношении точки предостережение о «недопустимости нарушения обязательных требований».
Также в ведомстве сообщили, что на территории области шаурмой торгуют 413 предприятий общественно питания. 93 из них находятся в Белгороде.
Все внеплановые контрольные и надзорные мероприятия могут проводиться при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан только после согласования с органами прокуратуры.
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области
Что касается профилактических визитов, то они проводятся согласно намеченному плану.