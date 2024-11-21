Полезны ли сухофрукты? С витамином С есть проблемы

Posted 21 ноября, 07:07
Published 21 ноября, 07:07
Modified 21 ноября, 07:09
Updated 21 ноября, 07:09
Сушка — процесс, при котором фрукты теряют влагу, но сохраняют большинство своих питательных элементов. Как поясняет эксперт Роскачества, нутрициолог и клинический психолог Анна Ивашкевич, «сушёные фрукты сохраняют важные нутриенты, такие как калий, кальций, магний и витамины группы В. Однако стоит помнить, что из-за удаления воды их калорийность значительно увеличивается». Это означает, что при употреблении сухофруктов в разумных количествах можно получить множество полезных веществ, но из-за высокой концентрации сахара и калорий важно соблюдать дозировку.
Сушёные фрукты не содержат столько витамина С, как свежие, так как этот витамин разрушается при обезвоживании. Однако, по словам Ивашкевич, «сухофрукты, в отличие от свежих, могут предложить дополнительные преимущества, такие как повышенная концентрация клетчатки и полифенолов, антиоксидантов, что полезно для метаболизма и общего состояния здоровья».
Сушёные яблоки, например, сохраняют много калия, кальция и железа, но уровень витамина С в них значительно снижается. Сушёные бананы богаты калием и магнием, но содержание витамина С также уступает свежим плодам. Виноград, превращённый в изюм, в несколько раз увеличивает концентрацию железа и калия, что делает его отличным источником минералов.
Однако не все сухофрукты одинаково полезны. Сушёные фрукты, обработанные сахаром или химическими веществами для сохранения цвета, теряют часть своей ценности. Анна Ивашкевич рекомендует:
«Обращайте внимание на состав продукта. Лучше выбирать те сухофрукты, которые не содержат добавленных сахаров или консервантов».
Хотя сухофрукты и полезны, их следует потреблять с осторожностью. Высокая калорийность и концентрация сахара могут привести к избыточному потреблению калорий, что чревато проблемами с весом и пищеварением.
«Не стоит съедать больше 250–300 г сухофруктов в день», — советует Анна Ивашкевич.
Важно не забывать о сбалансированности питания, а также сочетать сухофрукты с другими источниками витаминов и минералов, такими как свежие или замороженные фрукты и овощи.
Сухофрукты могут быть полезными, если соблюдать умеренность в их потреблении. Они являются хорошим источником калия, кальция, магния, витаминов группы В и антиоксидантов. Однако из-за высокой калорийности и дефицита витамина С их не стоит считать основным источником витаминов. Лучше всего комбинировать их с другими продуктами, чтобы получить сбалансированное питание.
Источник: rskrf.ru