Полезны ли сухофрукты? С витамином С есть проблемы

Сушка — процесс, при котором фрукты теряют влагу, но сохраняют большинство своих питательных элементов. Как поясняет эксперт Роскачества, нутрициолог и клинический психолог Анна Ивашкевич, «сушёные фрукты сохраняют важные нутриенты, такие как калий, кальций, магний и витамины группы В. Однако стоит помнить, что из-за удаления воды их калорийность значительно увеличивается». Это означает, что при употреблении сухофруктов в разумных количествах можно получить множество полезных веществ, но из-за высокой концентрации сахара и калорий важно соблюдать дозировку.