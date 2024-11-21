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Posted 21 ноября, 07:07

Published 21 ноября, 07:07

Modified 21 ноября, 07:09

Updated 21 ноября, 07:09

Полезны ли сухофрукты? С витамином С есть проблемы

Полезны ли сухофрукты? С витамином С есть проблемы

21 ноября 2024, 07:07
Фото: ocozmp33.ru.
Фрукты и ягоды — источники здоровья, насыщенные витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако в холодное время года их становится меньше. Из-за этого многие обращают внимание на сухофрукты. Но действительно ли они сохраняют свои витамины? Рассказывает эксперт Роскачества Анна Ивашкевич.

Польза и потеря витаминов при сушке

Сушка — процесс, при котором фрукты теряют влагу, но сохраняют большинство своих питательных элементов. Как поясняет эксперт Роскачества, нутрициолог и клинический психолог Анна Ивашкевич, «сушёные фрукты сохраняют важные нутриенты, такие как калий, кальций, магний и витамины группы В. Однако стоит помнить, что из-за удаления воды их калорийность значительно увеличивается». Это означает, что при употреблении сухофруктов в разумных количествах можно получить множество полезных веществ, но из-за высокой концентрации сахара и калорий важно соблюдать дозировку.

Сушёные фрукты не содержат столько витамина С, как свежие, так как этот витамин разрушается при обезвоживании. Однако, по словам Ивашкевич, «сухофрукты, в отличие от свежих, могут предложить дополнительные преимущества, такие как повышенная концентрация клетчатки и полифенолов, антиоксидантов, что полезно для метаболизма и общего состояния здоровья».

Фото: tatmvl.ru

Что содержат сухофрукты?

Сушёные яблоки, например, сохраняют много калия, кальция и железа, но уровень витамина С в них значительно снижается. Сушёные бананы богаты калием и магнием, но содержание витамина С также уступает свежим плодам. Виноград, превращённый в изюм, в несколько раз увеличивает концентрацию железа и калия, что делает его отличным источником минералов.

Однако не все сухофрукты одинаково полезны. Сушёные фрукты, обработанные сахаром или химическими веществами для сохранения цвета, теряют часть своей ценности. Анна Ивашкевич рекомендует:

«Обращайте внимание на состав продукта. Лучше выбирать те сухофрукты, которые не содержат добавленных сахаров или консервантов».
Фото: chelyabinsk.nuts24.ru

Сколько можно есть сухофруктов?

Хотя сухофрукты и полезны, их следует потреблять с осторожностью. Высокая калорийность и концентрация сахара могут привести к избыточному потреблению калорий, что чревато проблемами с весом и пищеварением.

«Не стоит съедать больше 250–300 г сухофруктов в день», — советует Анна Ивашкевич.

Важно не забывать о сбалансированности питания, а также сочетать сухофрукты с другими источниками витаминов и минералов, такими как свежие или замороженные фрукты и овощи.

Сухофрукты могут быть полезными, если соблюдать умеренность в их потреблении. Они являются хорошим источником калия, кальция, магния, витаминов группы В и антиоксидантов. Однако из-за высокой калорийности и дефицита витамина С их не стоит считать основным источником витаминов. Лучше всего комбинировать их с другими продуктами, чтобы получить сбалансированное питание.

Источник: rskrf.ru

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