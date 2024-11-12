Почему после еды хочется спать? Как избавиться от сонливости после приёма пищи

Ранее упомянутые углеводы и белки — это не единственные продукты, которые могут повлиять на уровень энергии после еды. Продукты с высоким содержанием углеводов (например, десерты, паста, белый хлеб, сахар и сладости) и продукты с высоким содержанием белка (мясо, яйца, рыба, молочные продукты) могут спровоцировать усталость, так как они требуют больше времени на переваривание и могут приводить к резким колебаниям уровня сахара в крови.