Необычный ужин, который впечатлит каждого: мясо с брокколи и каштанами

Подготовка мяса: Нарежьте говядину полосками поперёк волокон. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для маринада: соевый соус, уксус, белый перец и кунжутное масло. Переложите мясо в маринад и оставьте на 15-20 минут.

Приготовление брокколи: Отделите соцветия брокколи и бланшируйте их в кипящей воде около 2 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.

Обжарка мяса: Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой оливкового масла. Выложите мясо в сковороду и обжаривайте на сильном огне, помешивая, до золотистой корочки со всех сторон. После этого переложите мясо на тарелку и отставьте в сторону.

Жарка овощей и каштанов: В той же сковороде добавьте оставшееся масло, нарезанный лук и сельдерей. Обжаривайте 2-3 минуты, пока лук не станет мягким. Затем добавьте брокколи, зелёный горошек, шампиньоны и каштаны. Жарьте, помешивая, около 5 минут, пока овощи не станут мягкими, а грибы не подрумянятся.

Сборка блюда: Верните мясо в сковороду с овощами и добавьте устричный соус. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте ещё 2-3 минуты, чтобы все компоненты пропитались соусом.