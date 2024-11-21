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Posted 21 ноября, 16:21

Published 21 ноября, 16:21

Modified 21 ноября, 16:21

Updated 21 ноября, 16:21

Необычный ужин, который впечатлит каждого: мясо с брокколи и каштанами

Необычный ужин, который впечатлит каждого: мясо с брокколи и каштанами

21 ноября 2024, 16:21
Фото: in.pinterest.com.
Хотите удивить гостей или просто побаловать себя и близких вкусным и необычным блюдом? Тогда этот рецепт точно подойдёт. Сочные кусочки мяса, свежая брокколи, пикантные каштаны и экзотический устричный соус дополняют друг друга, создавая неповторимый вкус.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Говядина (например, рибай или любая другая часть) — 500 г
  • Кулинарные каштаны (очищенные и нарезанные ломтями) — 10 шт.
  • Брокколи (разделённая на соцветия) — 1 кочан
  • Зелёный горошек (свежий или замороженный) — 1 стакан
  • Шампиньоны (нарезанные ломтями) — 1 стакан
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сельдерей черешковый — 2 стебля
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Соус устричный — 1 ст. ложка
  • Соль и черный перец по вкусу

Для маринада:

  • Соевый соус — 1 ст. ложка
  • Белый перец — ½ ч. ложки
  • Уксус рисовый — 1 ст. ложка
  • Масло кунжутное — 1 ч. ложка

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка мяса: Нарежьте говядину полосками поперёк волокон. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для маринада: соевый соус, уксус, белый перец и кунжутное масло. Переложите мясо в маринад и оставьте на 15-20 минут.

  2. Приготовление брокколи: Отделите соцветия брокколи и бланшируйте их в кипящей воде около 2 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.

  3. Обжарка мяса: Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой оливкового масла. Выложите мясо в сковороду и обжаривайте на сильном огне, помешивая, до золотистой корочки со всех сторон. После этого переложите мясо на тарелку и отставьте в сторону.

  4. Жарка овощей и каштанов: В той же сковороде добавьте оставшееся масло, нарезанный лук и сельдерей. Обжаривайте 2-3 минуты, пока лук не станет мягким. Затем добавьте брокколи, зелёный горошек, шампиньоны и каштаны. Жарьте, помешивая, около 5 минут, пока овощи не станут мягкими, а грибы не подрумянятся.

  5. Сборка блюда: Верните мясо в сковороду с овощами и добавьте устричный соус. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте ещё 2-3 минуты, чтобы все компоненты пропитались соусом.

  6. Подача: Переложите мясо с овощами и каштанами на сервировочную тарелку и подавайте горячим.

КБЖУ на 100 г блюда:

Калории: ~140-150 ккал

Белки: ~12 г

Жиры: ~10 г

Углеводы: ~9-10 г

Эти значения могут немного варьироваться в зависимости от точного состава продуктов и способов приготовления.

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Польза такого ужина

Блюдо с мясом, брокколи и каштанами обладает множеством полезных свойств благодаря сочетанию питательных ингредиентов. Говядина, являясь источником высококачественного белка и железа, способствует восстановлению тканей и поддерживает нормальный уровень гемоглобина в крови. Витамины группы B, особенно B12, поддерживают нервную систему и обмен веществ.

Брокколи, богатая витамином C и клетчаткой, улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему. Также она содержит фолиевую кислоту, необходимую для нормального функционирования сердца и сосудов. Каштаны добавляют блюду энергию, обеспечивая организм углеводами, а также магнием и калием для поддержания работы сердечно-сосудистой системы.

Особое внимание стоит уделить каштанам, которые используются в рецепте. Для этого блюда идеально подходят кулинарные каштаны, которые можно найти в специализированных магазинах. Эти орехи содержат мало жира, но много полезных углеводов. Каштаны также богаты антиоксидантами, которые помогают замедлить процессы старения и защищают клетки организма от повреждений.

Это блюдо идеально подойдёт для особых случаев и праздничных застолий, ведь оно отличается не только неповторимым вкусом, но и экзотической подачей. Рецепт можно адаптировать, используя различные виды мяса или добавив любимые специи.

Источник: russianfood.com

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