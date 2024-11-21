Необычный ужин, который впечатлит каждого: мясо с брокколи и каштанами

Posted 21 ноября, 16:21
Published 21 ноября, 16:21
Modified 21 ноября, 16:21
Updated 21 ноября, 16:21
Для маринада:
Подготовка мяса: Нарежьте говядину полосками поперёк волокон. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для маринада: соевый соус, уксус, белый перец и кунжутное масло. Переложите мясо в маринад и оставьте на 15-20 минут.
Приготовление брокколи: Отделите соцветия брокколи и бланшируйте их в кипящей воде около 2 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.
Обжарка мяса: Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой оливкового масла. Выложите мясо в сковороду и обжаривайте на сильном огне, помешивая, до золотистой корочки со всех сторон. После этого переложите мясо на тарелку и отставьте в сторону.
Жарка овощей и каштанов: В той же сковороде добавьте оставшееся масло, нарезанный лук и сельдерей. Обжаривайте 2-3 минуты, пока лук не станет мягким. Затем добавьте брокколи, зелёный горошек, шампиньоны и каштаны. Жарьте, помешивая, около 5 минут, пока овощи не станут мягкими, а грибы не подрумянятся.
Сборка блюда: Верните мясо в сковороду с овощами и добавьте устричный соус. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте ещё 2-3 минуты, чтобы все компоненты пропитались соусом.
Подача: Переложите мясо с овощами и каштанами на сервировочную тарелку и подавайте горячим.
Калории: ~140-150 ккал
Белки: ~12 г
Жиры: ~10 г
Углеводы: ~9-10 г
Эти значения могут немного варьироваться в зависимости от точного состава продуктов и способов приготовления.
Блюдо с мясом, брокколи и каштанами обладает множеством полезных свойств благодаря сочетанию питательных ингредиентов. Говядина, являясь источником высококачественного белка и железа, способствует восстановлению тканей и поддерживает нормальный уровень гемоглобина в крови. Витамины группы B, особенно B12, поддерживают нервную систему и обмен веществ.
Брокколи, богатая витамином C и клетчаткой, улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему. Также она содержит фолиевую кислоту, необходимую для нормального функционирования сердца и сосудов. Каштаны добавляют блюду энергию, обеспечивая организм углеводами, а также магнием и калием для поддержания работы сердечно-сосудистой системы.
Особое внимание стоит уделить каштанам, которые используются в рецепте. Для этого блюда идеально подходят кулинарные каштаны, которые можно найти в специализированных магазинах. Эти орехи содержат мало жира, но много полезных углеводов. Каштаны также богаты антиоксидантами, которые помогают замедлить процессы старения и защищают клетки организма от повреждений.
Это блюдо идеально подойдёт для особых случаев и праздничных застолий, ведь оно отличается не только неповторимым вкусом, но и экзотической подачей. Рецепт можно адаптировать, используя различные виды мяса или добавив любимые специи.
Источник: russianfood.com