Польза и вред картофеля для жителей Белгорода

Как подчеркивает эксперт Роскачества, картофель содержит углеводы, которые, несмотря на свою пользу в качестве источника энергии, могут негативно повлиять на уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей с сахарным диабетом и ожирением. В одном из исследований было установлено, что потребление картофеля и картофельных чипсов каждый день может привести к среднему увеличению веса на 0,58–0,77 кг за месяц. Диетологи рекомендуют ограничивать потребление картофеля до 10% от общего суточного рациона.