Как каштаны спасли армию Александра Македонского и почему их нужно есть

Каштаны содержат флавоноиды, которые укрепляют сосуды и легкие, а также могут улучшить кровообращение, что полезно при простатите и варикозе. Они содержат меньше жира по сравнению с орехами, что делает их подходящими для диетического питания. Каштаны помогают бороться со свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний. В их составе есть витамины группы B, C, калий, магний, фосфор и железо.