Как каштаны спасли армию Александра Македонского и почему их нужно есть

Posted 19 ноября, 13:57
Published 19 ноября, 13:57
Modified 19 ноября, 13:57
Updated 19 ноября, 13:57
Каштан — это дерево из семейства буковых, известное своими плодами, которые внешне напоминают орехи. В зависимости от вида, каштаны могут быть как съедобными, так и несъедобными.
Съедобные каштаны (Castanea) встречаются в Европе, Азии и Америке. Их плоды обладают мягкой сладковатой мякотью, богатой углеводами, клетчаткой и минералами. Эти плоды широко используются в кулинарии: их жарят, варят, запекают, делают каштановую муку, десерты и гарниры.
Несъедобный каштан, чаще всего конский (Aesculus hippocastanum), используется как декоративное дерево. Его плоды токсичны для человека, но находят применение в медицине и косметологии благодаря содержанию сапонинов и других активных веществ.
Кроме того, каштаны отличаются долговечной древесиной и великолепным внешним видом, что делает их ценными как в ландшафтном дизайне, так и в строительстве.
Родиной каштанов считается регион Средиземноморья, где эти деревья ценились за их питательные плоды. Археологические находки показывают, что люди начали культивировать каштаны задолго до нашей эры. В Древней Греции и Риме каштаны не только служили пищей, но и вдохновляли мифы и предания. Легенда гласит, что вокруг первого каштанового дерева возник древний город Кастанея.
Популяризации каштанов способствовал Александр Македонский. Его армия высаживала каштановые деревья в завоеванных регионах, обеспечивая себя ценным источником питания. Считалось, что эти плоды могли поддерживать силы воинов в долгих походах. Благодаря этому каштаны распространились в странах Европы и Азии.
Для употребления в пищу подходят только съедобные каштаны, которые принадлежат к роду Castanea. Их ещё называют настоящими, благородными или посевными каштанами. Эти деревья произрастают в Европе, Америке, Азии, а также в южных регионах России, например, в Крыму и Закавказье. Плоды съедобного каштана имеют плотную тёмно-коричневую скорлупу, а внутри содержат мягкую, слегка сладковатую мякоть.
Важно помнить, что плоды конского каштана (Aesculus hippocastanum), который часто встречается в городах как декоративное дерево, нельзя есть — они несъедобны и содержат токсичные вещества.
Различить съедобный и конский каштан можно по нескольким признакам:
Каштан — универсальный продукт, который готовят различными способами:
Каштаны используют в разных кухнях мира. Например:
Каштаны содержат флавоноиды, которые укрепляют сосуды и легкие, а также могут улучшить кровообращение, что полезно при простатите и варикозе. Они содержат меньше жира по сравнению с орехами, что делает их подходящими для диетического питания. Каштаны помогают бороться со свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний. В их составе есть витамины группы B, C, калий, магний, фосфор и железо.
Детям до 5 лет каштаны давать нельзя, а старшим они помогут укрепить иммунитет, но в умеренных количествах.
Источник: tass.ru