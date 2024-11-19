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Posted 19 ноября, 13:57

Published 19 ноября, 13:57

Modified 19 ноября, 13:57

Updated 19 ноября, 13:57

Как каштаны спасли армию Александра Македонского и почему их нужно есть

Как каштаны спасли армию Александра Македонского и почему их нужно есть

19 ноября 2024, 13:57
Фото: ru.pinterest.com.
Сюжет
История
Каштаны были известны ещё в древности. Эти плоды деревьев из семейства буковых люди употребляют в пищу уже тысячи лет. Чем эти дары природы полезны, какие виды каштанов съедобны, и что из них можно приготовить? Расскажем.

Что такое «каштан»?

Каштан — это дерево из семейства буковых, известное своими плодами, которые внешне напоминают орехи. В зависимости от вида, каштаны могут быть как съедобными, так и несъедобными.

Съедобные каштаны (Castanea) встречаются в Европе, Азии и Америке. Их плоды обладают мягкой сладковатой мякотью, богатой углеводами, клетчаткой и минералами. Эти плоды широко используются в кулинарии: их жарят, варят, запекают, делают каштановую муку, десерты и гарниры.

Несъедобный каштан, чаще всего конский (Aesculus hippocastanum), используется как декоративное дерево. Его плоды токсичны для человека, но находят применение в медицине и косметологии благодаря содержанию сапонинов и других активных веществ.

Кроме того, каштаны отличаются долговечной древесиной и великолепным внешним видом, что делает их ценными как в ландшафтном дизайне, так и в строительстве.

Фото: coffeepapa.ru

Как люди начали есть каштаны?

Родиной каштанов считается регион Средиземноморья, где эти деревья ценились за их питательные плоды. Археологические находки показывают, что люди начали культивировать каштаны задолго до нашей эры. В Древней Греции и Риме каштаны не только служили пищей, но и вдохновляли мифы и предания. Легенда гласит, что вокруг первого каштанового дерева возник древний город Кастанея.

Популяризации каштанов способствовал Александр Македонский. Его армия высаживала каштановые деревья в завоеванных регионах, обеспечивая себя ценным источником питания. Считалось, что эти плоды могли поддерживать силы воинов в долгих походах. Благодаря этому каштаны распространились в странах Европы и Азии.

Фото: 1MI

Какие каштаны можно есть?

Для употребления в пищу подходят только съедобные каштаны, которые принадлежат к роду Castanea. Их ещё называют настоящими, благородными или посевными каштанами. Эти деревья произрастают в Европе, Америке, Азии, а также в южных регионах России, например, в Крыму и Закавказье. Плоды съедобного каштана имеют плотную тёмно-коричневую скорлупу, а внутри содержат мягкую, слегка сладковатую мякоть.

Важно помнить, что плоды конского каштана (Aesculus hippocastanum), который часто встречается в городах как декоративное дерево, нельзя есть — они несъедобны и содержат токсичные вещества.

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Как отличить съедобный каштан?

Различить съедобный и конский каштан можно по нескольким признакам:

  • У съедобного каштана листья продолговатые и одиночные, у конского — пальчато-рассеченные.
  • Оболочка плодов съедобного каштана покрыта острыми колючками, тогда как у конского они мягкие.
  • Форма плода: у съедобного каштана кончик слегка заострен.
Фото: ru.pinterest.com

Как готовить каштаны?

Каштан — универсальный продукт, который готовят различными способами:

  • Жарка. Это классический способ, который распространен в Европе. Каштаны надрезают, чтобы предотвратить взрыв кожуры, и жарят на открытом огне или в духовке.
  • Варка. Отваренные каштаны часто используют в супах и десертах.
  • Запекание. Каштаны запекают в духовке, чтобы получить мягкую текстуру и сладковатый вкус.
  • Пюре. Сваренные каштаны измельчают в пюре для гарниров или десертов.
Каштановая мукаКаштановая мука
Каштановая мука. Фото: fb.ru

Блюда из каштанов

Каштаны используют в разных кухнях мира. Например:

  • Во Франции делают марон-гласе — засахаренные каштаны, считающиеся деликатесом.
  • В Италии из каштановой муки выпекают хлеб, готовят пасту и десерты.
  • В Японии их добавляют в традиционные сладости и супы.
  • В Турции каштаны запекают с сахарным сиропом для сладких блюд.
Марон-гласеМарон-гласе
Марон-гласе. Фото: ru.pinterest.com

Чем полезны каштаны?

Каштаны содержат флавоноиды, которые укрепляют сосуды и легкие, а также могут улучшить кровообращение, что полезно при простатите и варикозе. Они содержат меньше жира по сравнению с орехами, что делает их подходящими для диетического питания. Каштаны помогают бороться со свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний. В их составе есть витамины группы B, C, калий, магний, фосфор и железо.

Детям до 5 лет каштаны давать нельзя, а старшим они помогут укрепить иммунитет, но в умеренных количествах.

Источник: tass.ru

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