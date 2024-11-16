Эти названия вас удивят: 10 лучших красных вин России

Posted 16 ноября, 16:16
Published 16 ноября, 16:16
Modified 16 ноября, 16:16
Updated 16 ноября, 16:16
Профессиональные дегустаторы, работающие в сертифицированной лаборатории, тщательно оценили каждый из них, обращая внимание на разнообразие сортов винограда и мастерство производителей.
Каждое вино было закуплено с полок магазинов, как это сделал бы обычный покупатель. Это позволило провести объективную и непредвзятую оценку продукции. Роскачество приобрело 755 образцов вина, в том числе 275 красных. Особое внимание уделялось выдержке вин: большинство образцов были сухими красными винами, как моносортовыми, так и блендами, то есть смешанными из нескольких сортов винограда. Эксперты выделили несколько ключевых сортов, таких как Ребо, Мерло, Саперави и Сира, которые показали отличные результаты.
1. Усадьба Дивноморское Ребо 2019
Это вино обладает глубоким рубиновым цветом и насыщенным ароматом, который раскрывается с каждым глотком. На первом плане — чернослив, вяленая вишня, гранат и сухофрукты, а затем появляются нотки горького шоколада и легкие оттенки ванили и кофе. Вино имеет концентрированный вкус с мощными танинами и яркой кислотностью, что делает его идеальным для сочетания с мясными блюдами, такими как стейки, запеченная баранина с соусом из черноплодной рябины и зрелые сыры.
2. Шато де Талю Мерло Резерв 2020
Это красное вино из Геленджика, с красивым бордовым цветом и сложным ароматом, где доминируют подвяленная дикая вишня, чернослив, черника и черная смородина, с легкими нотами кедра и розмарина. Вкус винограда мягко сбалансирован благодаря высокой кислотности и хорошей спиртуозности, а после этого вино продолжает раскрывать в себе долгие пряные послевкусия, делая его идеальным партнером для долгих разговоров и вкусных ужинов.
3. KD. Константин Дзитоев. Галиат Гранд Резерв 2017
Красивый насыщенный рубиновый цвет и сложный аромат, включающий подвяленную вишню, черную смородину и черноплодную рябину, плавно переходят в ноты лакрицы, табака и дуба. Вино обладает богатым телом с прекрасной структурой и балансом, а его танины и длительное послевкусие делают его достойным внимания для истинных ценителей.
4. Фанагория Формула Q 2017
Сочное, насыщенное рубиновое вино с тонами спелой вишни, черной смородины, шелковицы и сливы, а также с легким налетом шоколада и табака. Сбалансированный вкус с оптимальной кислотностью и хорошо выраженными танинами, которые дают вину элегантность и гармонию. Это вино станет отличным выбором для любителей выдержанных блендов.
5. Chateau Cotes de Saint Daniel Tramonto Вечерняя Заря 2018
Это вино из Крыма порадует вас своим сложным ароматом, в котором раскрываются черная смородина, слива и вишневый ликер, а также нотки кожи и табака. Вкус структурирован, с хорошей кислотностью и мощными танинами, которые раскрываются в послевкусии, оставляя приятные дубовые оттенки. Это вино идеально дополнит кулинарные эксперименты с мясом и пряностями.
6. Фанагория Декантер Саперави 2017
Гранатовое вино с ароматами дикого черного терна, вишни, черной смородины и шелковицы, с бальзамическими и коричными нотами. Вкус уверенно продолжает ароматическое раскрытие, представляя собой полное и объемное тело с хорошей кислотностью и мелкозернистыми танинами. Это вино — отличный выбор для коллекционеров.
7. Сикоры Герцъ 2019
Глубокий рубиновый цвет и многослойный аромат с нотами вишни, черной смородины, инжира и черноплодной рябины. Вкус мягкий, с ровной кислотностью и приятными танинами, что делает его хорошим партнером для мясных блюд, таких как медальоны из говядины или запеченная баранина с травами.
8. Inkerman Эритаж Инджи 2017
Глубокий рубиновый цвет с фиолетовыми отблесками. Аромат в этом вине постепенно раскрывается, предлагая нотки фиалки, черной вишни, ежевики и черной смородины, а также оттенки трав и луговых цветов. Вино обладает мягким, гармоничным вкусом с бархатными танинами и приятным послевкусием, которое идеально подойдет для легких ужинов с сыром или карпаччо.
9. Ессе Сира 2020
Сияющий бордовый цвет и аромат, наполненный ягодами и пряными нотами. Вино раскрывает свои ароматы постепенно, предлагая вам черную смородину, чернослив и перец, а также более сложные ноты горького шоколада и пряностей. Вкус мягкий, бархатистый, с отличной кислотностью и сочным послевкусием, которое делает его прекрасным дополнением к блюдам из мяса с ягодными соусами или мясу гриль.
10. Фанагория Сакра 2020
Красивое рубиновое вино с ароматом спелой вишни, ежевики, черного джема и молочного шоколада. Вкус сбалансирован и гармоничен, а его структурные танинами создают приятное, пряное послевкусие. Это вино идеально подойдет для ужинов, где на столе будут такие блюда, как запеченная баранина или зрелые сыры.
Источник: rskrf.ru