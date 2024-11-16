Эти названия вас удивят: 10 лучших красных вин России

Каждое вино было закуплено с полок магазинов, как это сделал бы обычный покупатель. Это позволило провести объективную и непредвзятую оценку продукции. Роскачество приобрело 755 образцов вина, в том числе 275 красных. Особое внимание уделялось выдержке вин: большинство образцов были сухими красными винами, как моносортовыми, так и блендами, то есть смешанными из нескольких сортов винограда. Эксперты выделили несколько ключевых сортов, таких как Ребо, Мерло, Саперави и Сира, которые показали отличные результаты.