Лучшие и худшие колбасы и сосиски по версии Роскачества: итоги исследования

По результатам Роскачества, в список лучших попали продукты, которые показали высокий уровень качества и безопасности, не содержат искусственных добавок, крахмала и других заменителей. Наиболее высоко оцененные товары — это мясные изделия от компаний «Окраина» и «Дымов».