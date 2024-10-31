Лучшие и худшие колбасы и сосиски по версии Роскачества: итоги исследования

Posted 31 октября, 01:45
Published 31 октября, 01:45
Modified 31 октября, 01:47
Updated 31 октября, 01:47
По результатам Роскачества, в список лучших попали продукты, которые показали высокий уровень качества и безопасности, не содержат искусственных добавок, крахмала и других заменителей. Наиболее высоко оцененные товары — это мясные изделия от компаний «Окраина» и «Дымов».
1. Сосиски «Молочные» от бренда «Окраина»
2. Сосиски «Молочные» от бренда «Дымов»
3. Паштет «Печеночный» от бренда «Окраина»
4. Колбасное изделие категории А от бренда «Окраина»
Вместе с этим Роскачество выявило ряд брендов, продукты которых не соответствуют основным требованиям безопасности и качества. Вот некоторые из них:
1. Паштет «Печеночный» от бренда «СПК»
2. Паштет «Печеночный» от бренда «Рузком»
3. Сосиски «Сливочные» от бренда «Атрус»
4. Колбаса «Докторская» от «Губернской Мясной Компании»
Источник: rskrf.ru