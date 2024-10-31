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Posted 31 октября, 01:45

Published 31 октября, 01:45

Modified 31 октября, 01:47

Updated 31 октября, 01:47

Лучшие и худшие колбасы и сосиски по версии Роскачества: итоги исследования

Лучшие и худшие колбасы и сосиски по версии Роскачества: итоги исследования

31 октября 2024, 01:45
Фото: 1MI.
Качество мясных продуктов остается важной темой для потребителей. Независимая экспертиза Роскачества наглядно показывает, какие бренды заслуживают доверия, а каких следует избегать.

Лучшие мясные изделия

По результатам Роскачества, в список лучших попали продукты, которые показали высокий уровень качества и безопасности, не содержат искусственных добавок, крахмала и других заменителей. Наиболее высоко оцененные товары — это мясные изделия от компаний «Окраина» и «Дымов».

1. Сосиски «Молочные» от бренда «Окраина»

  • Категория: Б
  • Оценка: 5.0
  • Цена: 74,28 руб. за 100 г

2. Сосиски «Молочные» от бренда «Дымов»

  • Категория: Б
  • Оценка: 5.0
  • Цена: 79,28 руб. за 100 г

3. Паштет «Печеночный» от бренда «Окраина»

  • Категория: Б
  • Оценка: 4.97
  • Цена: 43,88 руб. за 100 г

4. Колбасное изделие категории А от бренда «Окраина»

  • Оценка: 4.96
  • Цена: 537,5 руб. за 1 кг
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Худшие мясные изделия

Вместе с этим Роскачество выявило ряд брендов, продукты которых не соответствуют основным требованиям безопасности и качества. Вот некоторые из них:

1. Паштет «Печеночный» от бренда «СПК»

  • Категория: Б
  • Оценка: 0.0
  • Цена: 27,85 руб. за 100 г

2. Паштет «Печеночный» от бренда «Рузком»

  • Категория: Б
  • Оценка: 0.0
  • Цена: 22,39 руб. за 100 г

3. Сосиски «Сливочные» от бренда «Атрус»

  • Категория: Б
  • Оценка: 0.0
  • Цена: 38,01 руб. за 100 г

4. Колбаса «Докторская» от «Губернской Мясной Компании»

  • Оценка: 0.0
  • Цена: 378 руб. за 1 кг

Источник: rskrf.ru

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#Анна Селищева#Общество#Роскачество#Россия#Колбаса#Колбаски#Докторская колбаса#КЦ
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