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Топ-3 напитков для утоления жажды в аномальную жару
Во время жары важно не забывать о том, что нужно больше пить. Чем можно утолить жажду при температуре +30 °С и выше, если пить обычную воду уже надоело? Рассказывает newia.ru.
18 июля, 08:49
2023
Белгородцы нашли «Кока-Колу» из Азербайджана в одной из торговых сетей
Если верить этикеткам, напиток в его классическом варианте производят на заводе The Coca-Cola Company в Баку.
9 мая 2023, 13:16
Белгородцы украли напитки у владельца кафе из-за отказа в бесплатном угощении
Таким образом парни отомстили владельцу кафе из-за отказа в бесплатном угощении, сообщили в региональном УМВД.
18 января 2023, 11:44
2022
Праздник от нас уходит: Coca-Cola и PepsiCo прекратят продажу напитков в России
Ряд зарубежных компаний приостанавливает свою деятельность в России. С рынка в стране уходят McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo и Starbucks.
9 марта 2022, 07:02

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