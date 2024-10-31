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Posted 31 октября, 17:11

Published 31 октября, 17:11

Modified 31 октября, 17:13

Updated 31 октября, 17:13

Роскачество остерегает: не покупайте эти марки соли в 2024 году

Роскачество остерегает: не покупайте эти марки соли в 2024 году

31 октября 2024, 17:11
Фото: 1MI.
Соль — ключевая приправа на любой кухне. Недавно эксперты Роскачества провели проверку состава соли, представленной на полках. Выяснилось, что несколько брендов, которые не соответствуют требованиям к пищевой продукции. Оказалось, что часть товаров вводит потребителей в заблуждение.

Фальшивое происхождение и обман с «морской солью»

Одно из частых нарушений касается указания неверного места производства. В России соль добывается преимущественно в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. Однако на этикетках некоторых брендов можно встретить информацию, что продукт был произведен в Москве, хотя там производится только упаковка. Также встречаются случаи неправомерного использования маркировки «морская соль», добыча которой требует специальных условий и методов.

Роскачество призывает покупателей быть внимательными и брать пример с таких торговых марок, как «Соль» и «Atlantika, которые честно указывают, что их продукт привезен из Белоруссии и Кипра.

Почему важно выбирать только качественную соль?

Недостаток или избыток определённых элементов в соли может негативно сказаться на организме. Например, соль, лишённая йода или содержащая недостаточное его количество, не обеспечивает организм важным микроэлементом, что может привести к проблемам с щитовидной железой и снижению иммунитета.

Некоторые производители могут использовать химические добавки, чтобы удешевить продукцию или улучшить её вид. Так, избыточное содержание хлорида натрия (основной компонент соли) может увеличить риск повышения артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также излишние химические компоненты и примеси могут вызывать аллергические реакции, негативно влиять на обмен веществ, почки и желудок.

Пять нарушителей: кто не прошел проверку

В список марок, чья продукция не соответствует стандартам, вошли:

  • «Торговый дом Соль» — обнаружен дефицит йода и отмечено наличие неподходящей пометки «без ГМО»;
  • «Валетек» — выявлен недостаток йода;
  • «Белёк» — содержание йода и количество нерастворимых остатков не соответствуют нормативам;
  • Crista — выявлено повышенное содержание хлорида натрия;
  • «Салина» — размер гранул не соответствует ГОСТу, несмотря на заявленное соответствие.

Рекомендации для покупателей

Роскачество настоятельно советует тщательно проверять информацию на упаковке соли перед покупкой. Важно не поддаваться на маркетинговые уловки, такие как «без ГМО» или «морская соль», обращать внимание на данные о происхождении продукта.

Соль, как и любой другой продукт, требует внимательного подхода к выбору. Это поможет защитить здоровье.

Источник: progorod43.ru

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