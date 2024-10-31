Роскачество остерегает: не покупайте эти марки соли в 2024 году

Одно из частых нарушений касается указания неверного места производства. В России соль добывается преимущественно в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. Однако на этикетках некоторых брендов можно встретить информацию, что продукт был произведен в Москве, хотя там производится только упаковка. Также встречаются случаи неправомерного использования маркировки «морская соль», добыча которой требует специальных условий и методов.