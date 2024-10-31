Роскачество остерегает: не покупайте эти марки соли в 2024 году

Posted 31 октября, 17:11
Published 31 октября, 17:11
Modified 31 октября, 17:13
Updated 31 октября, 17:13
Одно из частых нарушений касается указания неверного места производства. В России соль добывается преимущественно в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. Однако на этикетках некоторых брендов можно встретить информацию, что продукт был произведен в Москве, хотя там производится только упаковка. Также встречаются случаи неправомерного использования маркировки «морская соль», добыча которой требует специальных условий и методов.
Роскачество призывает покупателей быть внимательными и брать пример с таких торговых марок, как «Соль» и «Atlantika, которые честно указывают, что их продукт привезен из Белоруссии и Кипра.
Недостаток или избыток определённых элементов в соли может негативно сказаться на организме. Например, соль, лишённая йода или содержащая недостаточное его количество, не обеспечивает организм важным микроэлементом, что может привести к проблемам с щитовидной железой и снижению иммунитета.
Некоторые производители могут использовать химические добавки, чтобы удешевить продукцию или улучшить её вид. Так, избыточное содержание хлорида натрия (основной компонент соли) может увеличить риск повышения артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также излишние химические компоненты и примеси могут вызывать аллергические реакции, негативно влиять на обмен веществ, почки и желудок.
В список марок, чья продукция не соответствует стандартам, вошли:
Роскачество настоятельно советует тщательно проверять информацию на упаковке соли перед покупкой. Важно не поддаваться на маркетинговые уловки, такие как «без ГМО» или «морская соль», обращать внимание на данные о происхождении продукта.
Соль, как и любой другой продукт, требует внимательного подхода к выбору. Это поможет защитить здоровье.
Источник: progorod43.ru