Энергия ли в баночке? Роскачество проанализовало состав популярных энергетиков

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Роскачество проверило 20 популярных торговых марок энергетиков. В исследовании участвовали Red Bull, Adrenalin Rush, Flash Up, Gorilla, Tornado, «Армия России», «Байкал», Jaguar, Genesis, Volt, E-ON, HotCat, Target, Drive Me, Burn, «Самокат», PulseUp, Bombbar, Lit Energy, Black Monster.
Выяснилось, что не все производители добросовестно указывают состав тонизирующих напитков на упаковке и соблюдают стандарты производства. Например, в напитке Boombar нашли дрожжи, не заявленную в составе пищевую добавку бензоат натрия, а также превышение мезофильных аэробных микроорганизмов.
В энергетике от популярного блогера Михаила Литвина — Lit Energy — нашли синтетические красители, а в «Самокате» — таурин, хотя он в составе не значится. В напитке PulseUp, наоборот, не обнаружили заявленного l-карнитина.
Также энергетики нарушали качественный состав. Где-то было меньше или вообще отсутствовали витамины, а в Burn и Lit Energy был превышен уровень сахара.
А вот уровень кофеина нигде не превышал норму в 200 мг за раз. Показатели «болтались» от 114 до 170 мг кофеина в банке.
Стандартам качества соответствовали напитки под торговыми марками Flash Up, Red Bull, Gorilla, Tornado, Adrenalin Rush, «Байкал», Jaguar, Genesis и «Армия России».
А HotCat, Volt, E-ON, Drive Me и Target хоть и не нарушают законодательство, но до стандартов Роскачества не дотянули.