Энергия ли в баночке? Роскачество проанализовало состав популярных энергетиков

Не все марки энергетиков прошли проверку Роскачества

Энергетики — штука спорная, а иногда даже опасная. Особенно, если при их производстве допускаются нарушения. В ходе исследования популярных энергетиков эксперты Роскачества обнаружили несовпадения маркировки и состава. Разбираемся, какие торговые марки успешно прошли проверку, а какие — нет.