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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Только 10 производителей соответствуют стандартам качества.

Энергия ли в баночке? Роскачество проанализовало состав популярных энергетиков

6 сентября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Только 10 производителей соответствуют стандартам качества.

Не все марки энергетиков прошли проверку Роскачества

Энергетики — штука спорная, а иногда даже опасная. Особенно, если при их производстве допускаются нарушения. В ходе исследования популярных энергетиков эксперты Роскачества обнаружили несовпадения маркировки и состава. Разбираемся, какие торговые марки успешно прошли проверку, а какие — нет.

Роскачество проверило 20 популярных торговых марок энергетиков. В исследовании участвовали Red Bull, Adrenalin Rush, Flash Up, Gorilla, Tornado, «Армия России», «Байкал», Jaguar, Genesis, Volt, E-ON, HotCat, Target, Drive Me, Burn, «Самокат», PulseUp, Bombbar, Lit Energy, Black Monster.

Выяснилось, что не все производители добросовестно указывают состав тонизирующих напитков на упаковке и соблюдают стандарты производства. Например, в напитке Boombar нашли дрожжи, не заявленную в составе пищевую добавку бензоат натрия, а также превышение мезофильных аэробных микроорганизмов.

В энергетике от популярного блогера Михаила Литвина — Lit Energy — нашли синтетические красители, а в «Самокате» — таурин, хотя он в составе не значится. В напитке PulseUp, наоборот, не обнаружили заявленного l-карнитина.

Также энергетики нарушали качественный состав. Где-то было меньше или вообще отсутствовали витамины, а в Burn и Lit Energy был превышен уровень сахара.

А вот уровень кофеина нигде не превышал норму в 200 мг за раз. Показатели «болтались» от 114 до 170 мг кофеина в банке.

Стандартам качества соответствовали напитки под торговыми марками Flash Up, Red Bull, Gorilla, Tornado, Adrenalin Rush, «Байкал», Jaguar, Genesis и «Армия России».

А HotCat, Volt, E-ON, Drive Me и Target хоть и не нарушают законодательство, но до стандартов Роскачества не дотянули.

Какое наказание предусмотрено за продажу энергетиков белгородским детям?
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#Валерия Колесникова#Общество#Проверка#Роскачество#Россия#Энергетики#Состав#Тонизирующие напитки
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