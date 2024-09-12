Покупать можно не все? Названы безопасные консервы с тунцом

Из всех исследованных торговых марок соответствуют ГОСТу только 11, а опережают требования стандарта и претендуют на Знак качества четыре товара: «ВкусВилл», «Владкон», «Капитан Вкусов» и «Ультрамарин». Ещё семь консервов признаны высококачественными, но изготовлены в других государствах: «Беринг», «Вкусные консервы», «Магуро», О’кей Daily, «Дикое море», «Пеликан», Fortuna.