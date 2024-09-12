Покупать можно не все? Названы безопасные консервы с тунцом

Posted 12 сентября, 10:20
Published 12 сентября, 10:20
Modified 12 сентября, 10:20
Updated 12 сентября, 10:20
Специалисты проверяли продукты по 97 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Исходя из результатов исследования, ни в одной из 20 торговых марок не обнаружили превышение микробиологических показателей и присутствие фальсификата.
В двух продукциях — Iberica и «Азбука моря» — обнаружили несоответствие маркировке: в первом продукте масса оказалась больше указанной, а во втором не соответствовала заявленной массовая доля белка и жира.
Консервы «Балтийский невод», «Барс», «Знак качества» и «Каждый день» не соответствовали ГОСТу по содержанию соли. Последние две марки также пожурили за ненадлежащий внешний вид рыбы. В продуктах «Красная цена» и «Азбука моря» выявили неудовлетворительное состояние бульона в банке.
Из всех исследованных торговых марок соответствуют ГОСТу только 11, а опережают требования стандарта и претендуют на Знак качества четыре товара: «ВкусВилл», «Владкон», «Капитан Вкусов» и «Ультрамарин». Ещё семь консервов признаны высококачественными, но изготовлены в других государствах: «Беринг», «Вкусные консервы», «Магуро», О’кей Daily, «Дикое море», «Пеликан», Fortuna.
Предостережение получили те марки, которые не соответствуют ГОСТу.
Напомним, что в июне жители Москвы, Подмосковья, Нижнего Новогорода и Казани столкнулись со вспышкой ботулизма. Все пострадавшие употребляли в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».