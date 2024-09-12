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Posted 12 сентября, 10:20

Published 12 сентября, 10:20

Modified 12 сентября, 10:20

Updated 12 сентября, 10:20

В Роскачестве назвали безопасные марки консервированного тунца

Покупать можно не все? Названы безопасные консервы с тунцом

12 сентября 2024, 10:20
Фото: 1MI

В Роскачестве назвали безопасные марки консервированного тунца

Сюжет
Проверка
В начале лета жители некоторых российских регионов заразились ботулизмом. Болезнь появилась после употребления консервов. Спустя время, в сентябре, специалисты Роскачества решили проверить качество 20 единиц продукции консервированного тунца.

Специалисты проверяли продукты по 97 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Исходя из результатов исследования, ни в одной из 20 торговых марок не обнаружили превышение микробиологических показателей и присутствие фальсификата.

В двух продукциях — Iberica и «Азбука моря» — обнаружили несоответствие маркировке: в первом продукте масса оказалась больше указанной, а во втором не соответствовала заявленной массовая доля белка и жира.

Консервы «Балтийский невод», «Барс», «Знак качества» и «Каждый день» не соответствовали ГОСТу по содержанию соли. Последние две марки также пожурили за ненадлежащий внешний вид рыбы. В продуктах «Красная цена» и «Азбука моря» выявили неудовлетворительное состояние бульона в банке.

Из всех исследованных торговых марок соответствуют ГОСТу только 11, а опережают требования стандарта и претендуют на Знак качества четыре товара: «ВкусВилл», «Владкон», «Капитан Вкусов» и «Ультрамарин». Ещё семь консервов признаны высококачественными, но изготовлены в других государствах: «Беринг», «Вкусные консервы», «Магуро», О’кей Daily, «Дикое море», «Пеликан», Fortuna.

Предостережение получили те марки, которые не соответствуют ГОСТу.

Напомним, что в июне жители Москвы, Подмосковья, Нижнего Новогорода и Казани столкнулись со вспышкой ботулизма. Все пострадавшие употребляли в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

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#Александра Склярова#Общество#Проверка#Роскачество#Продукция#Ботулизм#Тунец
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