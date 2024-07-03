Мать и её 14-летняя дочь заразились ботулизмом в Черноземье, но не из-за консервов

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Верховском районе Орловской области мать и её дочь-подросток заразились опасной инфекцией после того, как съели рыбу холодного копчения. На следующее утро они почувствовали себя плохо: у родительницы резко ухудшилось зрение, появились онемение рук и постоянная сухость во рту, а у её 14-летней дочери началась рвота.
Причиной симптомов стал ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением сильнейшим ядом бактерии клостридией ботулизмой. Мать и дочь госпитализированы и сейчас проходят лечение в больнице им. Боткина и НКМЦ им. Круглой. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести и тяжёлое соответственно.
Девочка съела больше рыбы, поэтому чувствует себя хуже. До недавнего времени она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но теперь её состояние улучшается.
Обе пациентки получают специальную сыворотку, которая нейтрализует ботулотоксин — токсичное вещество, которое выделяет бактерия возбудитель ботулизма.
Врачи предупреждают, что непотрошёная копчёная рыба может быть носителем бактерий ботулизма, которые развиваются в условиях отсутствия кислорода, если нарушены правила приготовления и консервации.
Напомним, что недавно в России произошла массовая вспышка заражения ботулизмом. Только в Москве более 100 случаев инфицирования. Также пациентов с этим заболеванием госпитализировали в Казани и Нижнем Новгороде.