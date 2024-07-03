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Рыба

Мать и её 14-летняя дочь заразились ботулизмом в Черноземье, но не из-за консервов

3 июля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Рыба

Первые за много лет случаи ботулизма зафиксировали в Орловской области

Две орловчанки заразились ботулизмом, съев копчёную рыбу. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как разной степени тяжести. Врачи отмечают, что это первый за много лет случай заболевания ботулизмом в регионе. Подробности сообщает издание «Орелtimes».

В Верховском районе Орловской области мать и её дочь-подросток заразились опасной инфекцией после того, как съели рыбу холодного копчения. На следующее утро они почувствовали себя плохо: у родительницы резко ухудшилось зрение, появились онемение рук и постоянная сухость во рту, а у её 14-летней дочери началась рвота.

Причиной симптомов стал ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением сильнейшим ядом бактерии клостридией ботулизмой. Мать и дочь госпитализированы и сейчас проходят лечение в больнице им. Боткина и НКМЦ им. Круглой. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести и тяжёлое соответственно.

Девочка съела больше рыбы, поэтому чувствует себя хуже. До недавнего времени она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но теперь её состояние улучшается.

Обе пациентки получают специальную сыворотку, которая нейтрализует ботулотоксин — токсичное вещество, которое выделяет бактерия возбудитель ботулизма.

Врачи предупреждают, что непотрошёная копчёная рыба может быть носителем бактерий ботулизма, которые развиваются в условиях отсутствия кислорода, если нарушены правила приготовления и консервации.

Напомним, что недавно в России произошла массовая вспышка заражения ботулизмом. Только в Москве более 100 случаев инфицирования. Также пациентов с этим заболеванием госпитализировали в Казани и Нижнем Новгороде.

Ботулизм: чем страшна инфекция и от чего можно заразиться
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Рыба#Черноземье#Заболевание#Инфекция#Орловская область#Ботулизм
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