Мать и её 14-летняя дочь заразились ботулизмом в Черноземье, но не из-за консервов

В Верховском районе Орловской области мать и её дочь-подросток заразились опасной инфекцией после того, как съели рыбу холодного копчения. На следующее утро они почувствовали себя плохо: у родительницы резко ухудшилось зрение, появились онемение рук и постоянная сухость во рту, а у её 14-летней дочери началась рвота.