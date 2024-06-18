Ботулизм: как им заразились россияне и почему он смертельно опасен?

О ботулизме заговорили после его вспышки в Москве, где заболели уже более 100 человек. В столице России уже возбудили уголовное дело об оказании некачественных и небезопасных услуг. Предполагается, что причастным к этой болезни может быть сеть «ВкусВилл» — они сняли с продаж потенциально опасный салат с тунцом.