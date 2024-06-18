Ботулизм: как им заразились россияне и почему он смертельно опасен?

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
О ботулизме заговорили после его вспышки в Москве, где заболели уже более 100 человек. В столице России уже возбудили уголовное дело об оказании некачественных и небезопасных услуг. Предполагается, что причастным к этой болезни может быть сеть «ВкусВилл» — они сняли с продаж потенциально опасный салат с тунцом.
Роспотребнадзор тоже не остался в стороне: они приостановили оборот салата лобио производства «Локалкитчен», которым, однако, не торгует «ВкусВилл». В настоящий момент специалистами проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
Подобные случаи заболевания также заметили в Казани и Нижнем Новгороде.
Фактически ботулизм — это острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением сильнейшим ядом бактерии клостридией ботулизмой. Такой микроорганизм можно обнаружить в домашних консервах, колбасных изделиях, а также в копчёной и вяленой рыбе.
При подобном отравлении симптомы могут проявиться уже спустя пять суток: у больных наблюдается раздвоение в глазах, жажда, проблемы со слюноотделением и глотанием, начинает болеть голова, а в теле ощущается слабость. Но и это не всё: у некоторых нарушается качество сна и дыхание.
По словам медика, больные ботулизмом люди опасны для окружающих, поскольку инфекция передаётся фекально-оральным путём. Но заболеть можно и через землю, если заражённая почва попадёт на рану.
Смерть от ботулизима возможна. Поскольку болезнь является серьёзной, количество летальных исходов по всему миру на сегодняшний день составляет от 4% до 8% — это значит, что из 100 пациентов погибнуть могут восемь.
При этом ранее ботулизм считался почти на 100% смертельным. Он часто характеризуется параличом мышц и остановкой дыхания.
Несмотря на то, что болезнь является достаточно опасной, вылечить её всё-таки можно. Для этого пациентам промывают желудок, чтобы удалить остатки заражённой пищи, проводят кишечный диализ, вводят антитоксическую сыворотку, антибактериальные препараты и препараты для ускорения дезинтоксикации, восстановления водного баланса и устранения белковых нарушений. Затем следует лечение от осложнений болезни.
При этом лечение от ботулизма может занять от нескольких дней до месяца в зависимости от стадии и осложнений. При своевременном вмешательстве нервная система пациента восстановится без каких-либо последствий для её функционирования.