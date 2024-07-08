bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Вяленая рыба и консервы: когда и почему белгородцы заражались ботулизмом

Вяленая рыба и консервы: когда и почему белгородцы заражались ботулизмом

8 июля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Последние факты заражения ботулизмом в Белгородской области зафиксировали в 2022 году. Об этом журналистам Бел.Ру рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. А в 2018 году инфекция стала причиной смерти одного человека.

Не так давно в России произошла массовая вспышка заражения ботулизмом. Только в Москве было более 100 случаев инфицирования. Также пациентов с этим заболеванием госпитализировали в Казани и Нижнем Новгороде. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, были ли среди пострадавших белгородцы и когда последний раз в регионе фиксировали заражение опасной инфекцией.

Как сообщили Бел.Ру в региональном управлении Роспотребнадзора, последний раз случаи пищевых отравлений с диагнозом «ботулизм» в Белгородской области зарегистрировали в 2022 году. Заболели два человека. Они съели продукты домашнего изготовления — рыбные консервы и солёную рыбу.

А в 2018 году один человек умер от ботулизма. Он съел вяленую рыбу домашнего приготовления.

В ведомстве отметили, что в последние годы зарегистрированные случаи ботулизма среди населения Белгородской области связаны с употреблением продукции, изготовленной в домашних условиях.

При этом за истекший период 2024 года заболеваний ботулизмом, связанных с употреблением пищевых продуктов, не было.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховском районе Орловской области мать и её дочь-подросток заразились опасной инфекцией после того, как съели рыбу холодного копчения. На следующее утро они почувствовали себя плохо.

Подробнее о ботулизме и мерах профилактики журналистам Бел.Ру рассказала заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило.

Мать и её 14-летняя дочь заразились ботулизмом в Черноземье, но не из-за консервов
Узнать подробнее
Читайте также:
Ботулизм: чем страшна инфекция и от чего можно заразитьсяБотулизм: как им заразились россияне и почему он смертельно опасен?Роспотребнадзор предупреждает о возможной опасности заражения ботулизмом
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Рыба#Консервы#Эксклюзив#Инфекция#Орловская область#Белгород#Ботулизм#Пищевые продукты
Подпишитесь
Под Белгородом после атаки ВСУ погиб мужчина: раненых трое, но может быть больше
Сегодня, 10:52
В Белгородской области девять храмов разрушены в результате атак ВСУ
Сегодня, 07:13
«Вроде, не на войне, но обстреливается»: Лунгин предложил снять фильм о Белгороде
Сегодня, 11:50
Будет ли больше поездов из Белгорода к морю и появятся ли электрички до Россоши?
Сегодня, 08:01
Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев
Сегодня, 08:17
Больше 100 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая отрасль в Белгороде
Сегодня, 08:12