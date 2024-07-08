Вяленая рыба и консервы: когда и почему белгородцы заражались ботулизмом

Не так давно в России произошла массовая вспышка заражения ботулизмом. Только в Москве было более 100 случаев инфицирования. Также пациентов с этим заболеванием госпитализировали в Казани и Нижнем Новгороде. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, были ли среди пострадавших белгородцы и когда последний раз в регионе фиксировали заражение опасной инфекцией.