Вяленая рыба и консервы: когда и почему белгородцы заражались ботулизмом

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Не так давно в России произошла массовая вспышка заражения ботулизмом. Только в Москве было более 100 случаев инфицирования. Также пациентов с этим заболеванием госпитализировали в Казани и Нижнем Новгороде. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, были ли среди пострадавших белгородцы и когда последний раз в регионе фиксировали заражение опасной инфекцией.
Как сообщили Бел.Ру в региональном управлении Роспотребнадзора, последний раз случаи пищевых отравлений с диагнозом «ботулизм» в Белгородской области зарегистрировали в 2022 году. Заболели два человека. Они съели продукты домашнего изготовления — рыбные консервы и солёную рыбу.
А в 2018 году один человек умер от ботулизма. Он съел вяленую рыбу домашнего приготовления.
В ведомстве отметили, что в последние годы зарегистрированные случаи ботулизма среди населения Белгородской области связаны с употреблением продукции, изготовленной в домашних условиях.
При этом за истекший период 2024 года заболеваний ботулизмом, связанных с употреблением пищевых продуктов, не было.
Напомним, ранее стало известно, что в Верховском районе Орловской области мать и её дочь-подросток заразились опасной инфекцией после того, как съели рыбу холодного копчения. На следующее утро они почувствовали себя плохо.
Подробнее о ботулизме и мерах профилактики журналистам Бел.Ру рассказала заведующая отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило.