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Ботулизм: чем страшна инфекция и от чего можно заразиться

Ботулизм: чем страшна инфекция и от чего можно заразиться

20 июня 2024, 08:14
Фото: kandinsky
Ботулизм — опасное инфекционное заболевание, которое поражает мозг и нервную систему. Более сотни случаев заражения обнаружили в России. Кто виноват? Как оно лечится и как можно заразиться? Журналистка Бел.Ру поговорила с белгородским врачом Инной Ремешило о болезни и бактерии-возбудителе.

Разберёмся, что такое заболевание ботулизм и чем оно опасно, вместе с заведующей отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инной Ремешило.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Оно поражает организм из-за яда (ботулотоксин), который выделяет бактерия клостридиум ботулинум. В результате заболевания поражается нервная система человека, структура головного и спинного мозга, происходит нарушение тонуса мышц. Из-за нарушения тонуса мышц может развиться паралич дыхательной системы и дыхательная недостаточность, а вследствие чего и летальный исход.

Передаётся заболевание через дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, через кожу.

Сама бактерия рода клостридиум ботулинум развивается без доступа к кислороду. Выживает бактерия в самых разных условиях, потому что вырабатывает споры.

Где можно встретить эту опасную бактерию?

Самый распространённый способ «познакомиться» с бактерией — это домашние консервы. Бактерия способствует газообразованию. Те самые вздутые крышки домашних «закруток».

Если нагревать такие консервы в течение 30 минут при температуре выше 80 градусов, то бактерия погибает, но не всё так просто. Её споры способны жить при термической обработке выше 100 градусов несколько часов.

«Потом [прим. после термической обработки] спора переходит в другую форму, и, собственно, всё начинается сначала. Поэтому лучше всего всё-таки использовать продукты промышленного производства, я имею в виду консервы», — говорит врач.

Другие бактерии не имеют таких свойств — попадая в желудок, они погибают под воздействием желудочного сока, но спора клостридиум ботулинум способна пережить и такое. Некоторые бактерии могут разрушиться под воздействием пряностей и специй, но это опять не про возбудитель ботулизма.

Всё, что нужно этой бактерии для развития, — это отсутствие кислорода.

«Под микроскопом, скажем так, она имеет вид такой теннисной ракетки, это является характерной особенностью и отличает от других бактерий рода клостридии», — делится доктор.

Ботулотоксин относится к природным ядам, рассказывает врач. Примерно 5-50 нанограмм на килограмм массы тела человека — это летальная доза.

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А где ещё можно встретить возбудитель ботулизма?

Как бы это ни было странно, но в косметологии. Ботокс или, по-научному, препараты ботулотоксина — это уже знакомая нам бактерия.

Препарат вводится в мышцу и вызывает легкий паралич, таким образом, мышца расслабляется и морщины пропадают. По последним исследованиям, как говорит Инна Ремешило, даже такие дозы могут вызвать проблемы. Ботокс не остаётся в мышце, он с кровотоком достигает и других органов. Но у косметологов и потребителей мнение, конечно, расходится.

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Как заражаются ботулизмом и как вылечиться от него?

От человека к человеку возбудитель не передаётся. Но есть несколько других методов:

  • Контактный. Заражение может произойти, если с открытой раной работать с землёй или происходит контакт с водой с возбудителем.
  • Пищевой. Заражение при приёме пищи с возбудителем.
  • Воздушно-пылевой. Есть вдохнуть ту же землю с возбудителем.

В современном мире ботулизм — это болезнь, которую вылечить возможно. Для этого используют множество методов, но основной — антитоксическая сыворотка.

При этом человек не вырабатывает иммунитета к болезни, и сразу после успешного лечения можно заразиться вновь.

Clostridium botulinum под микроскопомClostridium botulinum под микроскопом
Clostridium botulinum под микроскопом
Фото: Википедия

Исторически первые случаи заражения ботулизмом были связаны с употреблением в пищу мяса, но сейчас основной причиной являются именно домашние консервы.

Напомним, что в Москве обнаружили более 100 случаев заражения якобы из-за салата с тунцом. Врач считает, что это может быть связано с нарушением условий хранения и приготовления.

Последний случай заражения ботулизмом в Белгородской области был в 2009 году. Тогда человек заразился из-за вяленой рыбы, изготовленной не промышленным способом.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Лечение#Эксклюзив#Бактерии#Иммунитет#Консервация#Инфекционные заболевания#Ботулизм
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