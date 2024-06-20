Ботулизм: чем страшна инфекция и от чего можно заразиться

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Разберёмся, что такое заболевание ботулизм и чем оно опасно, вместе с заведующей отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инной Ремешило.
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Оно поражает организм из-за яда (ботулотоксин), который выделяет бактерия клостридиум ботулинум. В результате заболевания поражается нервная система человека, структура головного и спинного мозга, происходит нарушение тонуса мышц. Из-за нарушения тонуса мышц может развиться паралич дыхательной системы и дыхательная недостаточность, а вследствие чего и летальный исход.
Передаётся заболевание через дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, через кожу.
Сама бактерия рода клостридиум ботулинум развивается без доступа к кислороду. Выживает бактерия в самых разных условиях, потому что вырабатывает споры.
Самый распространённый способ «познакомиться» с бактерией — это домашние консервы. Бактерия способствует газообразованию. Те самые вздутые крышки домашних «закруток».
Если нагревать такие консервы в течение 30 минут при температуре выше 80 градусов, то бактерия погибает, но не всё так просто. Её споры способны жить при термической обработке выше 100 градусов несколько часов.
«Потом [прим. после термической обработки] спора переходит в другую форму, и, собственно, всё начинается сначала. Поэтому лучше всего всё-таки использовать продукты промышленного производства, я имею в виду консервы», — говорит врач.
Другие бактерии не имеют таких свойств — попадая в желудок, они погибают под воздействием желудочного сока, но спора клостридиум ботулинум способна пережить и такое. Некоторые бактерии могут разрушиться под воздействием пряностей и специй, но это опять не про возбудитель ботулизма.
Всё, что нужно этой бактерии для развития, — это отсутствие кислорода.
«Под микроскопом, скажем так, она имеет вид такой теннисной ракетки, это является характерной особенностью и отличает от других бактерий рода клостридии», — делится доктор.
Ботулотоксин относится к природным ядам, рассказывает врач. Примерно 5-50 нанограмм на килограмм массы тела человека — это летальная доза.
Как бы это ни было странно, но в косметологии. Ботокс или, по-научному, препараты ботулотоксина — это уже знакомая нам бактерия.
Препарат вводится в мышцу и вызывает легкий паралич, таким образом, мышца расслабляется и морщины пропадают. По последним исследованиям, как говорит Инна Ремешило, даже такие дозы могут вызвать проблемы. Ботокс не остаётся в мышце, он с кровотоком достигает и других органов. Но у косметологов и потребителей мнение, конечно, расходится.
От человека к человеку возбудитель не передаётся. Но есть несколько других методов:
В современном мире ботулизм — это болезнь, которую вылечить возможно. Для этого используют множество методов, но основной — антитоксическая сыворотка.
При этом человек не вырабатывает иммунитета к болезни, и сразу после успешного лечения можно заразиться вновь.
Исторически первые случаи заражения ботулизмом были связаны с употреблением в пищу мяса, но сейчас основной причиной являются именно домашние консервы.
Напомним, что в Москве обнаружили более 100 случаев заражения якобы из-за салата с тунцом. Врач считает, что это может быть связано с нарушением условий хранения и приготовления.
Последний случай заражения ботулизмом в Белгородской области был в 2009 году. Тогда человек заразился из-за вяленой рыбы, изготовленной не промышленным способом.