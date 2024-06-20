Ботулизм: чем страшна инфекция и от чего можно заразиться

Препарат вводится в мышцу и вызывает легкий паралич, таким образом, мышца расслабляется и морщины пропадают. По последним исследованиям, как говорит Инна Ремешило, даже такие дозы могут вызвать проблемы. Ботокс не остаётся в мышце, он с кровотоком достигает и других органов. Но у косметологов и потребителей мнение, конечно, расходится.