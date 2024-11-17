Какие российские белые вина особенно хороши? Изучайте топ-10 от Роскачества

Это вино лимонного оттенка с золотистыми бликами привлекает своей яркостью. Аромат отличается интенсивностью и полнотой: присутствуют ноты спелого помело, нектарина, белого персика, с добавлением свежих трав и распустившихся весенних цветов. Во вкусе — мягкая текстура и освежающая кислотность, благодаря которым этот Рислинг приобретает округлый, но бодрящий характер. Длительное фруктовое послевкусие добавляет завершающую изысканную нотку. Хорошо сочетается с блюдами паназиатской кухни, кисло-сладким соусом и пряными травами в блюдах из курицы или кролика.