Какие российские белые вина особенно хороши? Изучайте топ-10 от Роскачества

Posted 17 ноября, 15:27
Published 17 ноября, 15:27
Modified 17 ноября, 15:27
Updated 17 ноября, 15:27
В рейтинг Роскачества вошли десять лучших белых вин, произведенных в нашей стране. В этом списке представлены как крупные производители, так и небольшие винодельни.
Восемь из десяти образцов были произведены в Краснодарском крае, что подчеркивает ведущую роль этого региона в отечественном виноделии. Кроме того, в рейтинг вошли вина из Республики Крым и Севастополя.
Первые пять позиций заняли моносортовые вина, изготовленные из всемирно известных сортов винограда: Шардоне, Совиньон Блан и Рислинг. Особенно впечатляющие результаты показали вина из Рислинга, которые составили почти половину топ-10. Это говорит о большом потенциале российского виноделия в работе с этим сортом.
Для «Винного гида России» закупались 755 образцов вина, отобранных в магазинах — так же, как это делают обычные покупатели. Все образцы были оценены в сертифицированной лаборатории. Это исключает влияние маркетинга и гарантирует объективную оценку. Из 197 исследованных образцов 78% получили высокие оценки (больше 81 включительно).
Это вино поражает своей гармоничностью. Светло-лимонный цвет с золотистыми бликами уже интригует, а аромат раскрывается нотами фейхоа, дыни и айвы с минеральным акцентом. Вкус — сбалансированный и объемный, с освежающей кислотностью и долгим послевкусием, где звучат цитрусовые и косточковые фрукты. Идеальный выбор для рыбных блюд, птицы под сливочным соусом или жюльенов.
Очень свежее вино с ярким лимонным цветом и ароматом. Крыжовник, персик и помело в сочетании с цветочными нюансами делают его узнаваемым. Вкус свежий и цитрусовый, с энергичной текстурой. Отлично подходит к запеченному сибасу, вегетарианским блюдам и морепродуктам.
Это вино лимонного оттенка с золотистыми бликами привлекает своей яркостью. Аромат отличается интенсивностью и полнотой: присутствуют ноты спелого помело, нектарина, белого персика, с добавлением свежих трав и распустившихся весенних цветов. Во вкусе — мягкая текстура и освежающая кислотность, благодаря которым этот Рислинг приобретает округлый, но бодрящий характер. Длительное фруктовое послевкусие добавляет завершающую изысканную нотку. Хорошо сочетается с блюдами паназиатской кухни, кисло-сладким соусом и пряными травами в блюдах из курицы или кролика.
Светлый лимонный оттенок с золотистыми переливами визуально подчеркивает свежесть вина. В аромате можно уловить ноты крыжовника, киви, белой спаржи и травы. Во вкусе доминируют приятные зеленые оттенки и легкая цитрусовая кислинка. Хрустящая кислотность придает вину свежесть и легкость. Оно станет отличным дополнением к белой рыбе в соусе, спарже, мидиям или курице на гриле.
Вино бледного лимонного цвета с зеленоватыми акцентами. Аромат наполнен нотами спелых абрикосов, персиков и белых цветов, таких как акация и апельсиновые цветы, с легким цитрусовым акцентом и намеком на бензольные тона. Вкус плотный, с хорошим балансом между сладостью и кислотностью, что создает мягкую, сочную текстуру. Рекомендуется к рыбным блюдам на гриле, белому мясу и паназиатской кухне.
Золотистое вино с деликатными оттенками медоносных цветов в аромате. Аромат раскрывается нотами зрелых белых яблок, груши, засушенной айвы и лёгкими ореховыми оттенками. Вкус сбалансированный, средней плотности, с приятной кислотностью и легкими сливочно-древесными нотками в послевкусии, что придаёт вину особую бархатистость.
Это насыщенно-лимонное вино со сдержанными соломенными бликами радует свежим ароматом косточковых фруктов — жёлтого яблока, груши, а также нежными цветочными нотами жасмина и акации. Во вкусе чувствуются приятная кислотность и остаточная сладость, что создаёт гармоничный и объемный вкус. Прекрасный выбор для блюд паназиатской кухни, карри из курицы или свинины в кисло-сладком соусе.
Это вино сочетает Шардоне и Вионье, предлагая сложный аромат спелых фруктов, таких как персик и манго, дополненный цветочными оттенками. Во вкусе присутствуют умеренная кислотность и долгий фруктовый финиш. Подходит к ризотто с шафраном и пасте с морепродуктами.
Вино бледно-соломенного цвета с нежным зеленоватым оттенком. В аромате преобладают свежие ноты красного яблока, медовой груши и розового персика, которые дополняются лёгким хвойным тоном. Во вкусе вина ощущается среднее тело и сбалансированная кислотность, создающая лёгкость, а фруктовые оттенки косточковых фруктов оставляют долгий послевкусие.
Вино с ярким лимонным оттенком, переливающееся золотистыми отблесками. В аромате доминируют нотки цветущих медоносных растений и сочных жёлтых фруктов, плавно переходящие в нюансы лимонной меренги. Вкус уравновешенный, с яркой кислотностью и гладкой текстурой, завершается свежими лаймовыми нотками.
Таким образом, хорошее российское вино можно найти в любом ценовом сегменте. В десятку лучших вошли как вина массового выпуска, так и ограниченные тиражи, подтверждая: качество вина зависит не от его тиража, а от мастерства виноделов и подхода к производству.
Рейтинг доказывает, что качество вина не зависит от масштаба производства: отличные результаты показывают как крупные винодельни, так и небольшие фермерские проекты.
Источник: rskrf.ru