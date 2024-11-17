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Posted 17 ноября, 15:27

Published 17 ноября, 15:27

Modified 17 ноября, 15:27

Updated 17 ноября, 15:27

Какие российские белые вина особенно хороши? Изучайте топ-10 от Роскачества

Какие российские белые вина особенно хороши? Изучайте топ-10 от Роскачества

17 ноября 2024, 15:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Рейтинг
В рамках исследования «Винный гид России» 2024 года было изучено 197 белых вин разных типов: от сухих до полусладких. Результаты впечатляют: российские вина из сортов Шардоне, Совиньон Блан и Рислинг подтвердили свой высокий уровень. Особое внимание экспертов привлекли вина, произведенные на Кубани.

В рейтинг Роскачества вошли десять лучших белых вин, произведенных в нашей стране. В этом списке представлены как крупные производители, так и небольшие винодельни.

Восемь из десяти образцов были произведены в Краснодарском крае, что подчеркивает ведущую роль этого региона в отечественном виноделии. Кроме того, в рейтинг вошли вина из Республики Крым и Севастополя.

Первые пять позиций заняли моносортовые вина, изготовленные из всемирно известных сортов винограда: Шардоне, Совиньон Блан и Рислинг. Особенно впечатляющие результаты показали вина из Рислинга, которые составили почти половину топ-10. Это говорит о большом потенциале российского виноделия в работе с этим сортом.

Фото: 1MI

Лучшие вина 2024 года

Для «Винного гида России» закупались 755 образцов вина, отобранных в магазинах — так же, как это делают обычные покупатели. Все образцы были оценены в сертифицированной лаборатории. Это исключает влияние маркетинга и гарантирует объективную оценку. Из 197 исследованных образцов 78% получили высокие оценки (больше 81 включительно).

1. Скалистый Берег Шардоне (ЗГУ «Кубань», 2022)

Это вино поражает своей гармоничностью. Светло-лимонный цвет с золотистыми бликами уже интригует, а аромат раскрывается нотами фейхоа, дыни и айвы с минеральным акцентом. Вкус — сбалансированный и объемный, с освежающей кислотностью и долгим послевкусием, где звучат цитрусовые и косточковые фрукты. Идеальный выбор для рыбных блюд, птицы под сливочным соусом или жюльенов.

2. Gunko Winery Совиньон Блан (ЗГУ «Кубань», 2023)

Очень свежее вино с ярким лимонным цветом и ароматом. Крыжовник, персик и помело в сочетании с цветочными нюансами делают его узнаваемым. Вкус свежий и цитрусовый, с энергичной текстурой. Отлично подходит к запеченному сибасу, вегетарианским блюдам и морепродуктам.

3. Мысхако Black Out Рислинг (ЗГУ «Кубань. Новороссийск», 2023)

Это вино лимонного оттенка с золотистыми бликами привлекает своей яркостью. Аромат отличается интенсивностью и полнотой: присутствуют ноты спелого помело, нектарина, белого персика, с добавлением свежих трав и распустившихся весенних цветов. Во вкусе — мягкая текстура и освежающая кислотность, благодаря которым этот Рислинг приобретает округлый, но бодрящий характер. Длительное фруктовое послевкусие добавляет завершающую изысканную нотку. Хорошо сочетается с блюдами паназиатской кухни, кисло-сладким соусом и пряными травами в блюдах из курицы или кролика.

4. Mantra Estate Совиньон Блан (ЗГУ «Кубань. Крымск», 2022)

Светлый лимонный оттенок с золотистыми переливами визуально подчеркивает свежесть вина. В аромате можно уловить ноты крыжовника, киви, белой спаржи и травы. Во вкусе доминируют приятные зеленые оттенки и легкая цитрусовая кислинка. Хрустящая кислотность придает вину свежесть и легкость. Оно станет отличным дополнением к белой рыбе в соусе, спарже, мидиям или курице на гриле.

5. Фанагория Ф-Стиль Рислинг (ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров», 2022)

Вино бледного лимонного цвета с зеленоватыми акцентами. Аромат наполнен нотами спелых абрикосов, персиков и белых цветов, таких как акация и апельсиновые цветы, с легким цитрусовым акцентом и намеком на бензольные тона. Вкус плотный, с хорошим балансом между сладостью и кислотностью, что создает мягкую, сочную текстуру. Рекомендуется к рыбным блюдам на гриле, белому мясу и паназиатской кухне.

6. Локо Чимбали Баррик (ЗГУ «Крым», 2020)

Золотистое вино с деликатными оттенками медоносных цветов в аромате. Аромат раскрывается нотами зрелых белых яблок, груши, засушенной айвы и лёгкими ореховыми оттенками. Вкус сбалансированный, средней плотности, с приятной кислотностью и легкими сливочно-древесными нотками в послевкусии, что придаёт вину особую бархатистость.

7. Alma Valley Рислинг (ЗГУ «Крым», 2023)

Это насыщенно-лимонное вино со сдержанными соломенными бликами радует свежим ароматом косточковых фруктов — жёлтого яблока, груши, а также нежными цветочными нотами жасмина и акации. Во вкусе чувствуются приятная кислотность и остаточная сладость, что создаёт гармоничный и объемный вкус. Прекрасный выбор для блюд паназиатской кухни, карри из курицы или свинины в кисло-сладком соусе.

8. Усадьба Мезыбь. Старая дорога на Джанхот (ЗГУ «Кубань. Геленджик», 2020)

Это вино сочетает Шардоне и Вионье, предлагая сложный аромат спелых фруктов, таких как персик и манго, дополненный цветочными оттенками. Во вкусе присутствуют умеренная кислотность и долгий фруктовый финиш. Подходит к ризотто с шафраном и пасте с морепродуктами.

9. Сенетх Белый Бленд (2022)

Вино бледно-соломенного цвета с нежным зеленоватым оттенком. В аромате преобладают свежие ноты красного яблока, медовой груши и розового персика, которые дополняются лёгким хвойным тоном. Во вкусе вина ощущается среднее тело и сбалансированная кислотность, создающая лёгкость, а фруктовые оттенки косточковых фруктов оставляют долгий послевкусие.

10. Мернуар Рислинг (ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров», 2023)

Вино с ярким лимонным оттенком, переливающееся золотистыми отблесками. В аромате доминируют нотки цветущих медоносных растений и сочных жёлтых фруктов, плавно переходящие в нюансы лимонной меренги. Вкус уравновешенный, с яркой кислотностью и гладкой текстурой, завершается свежими лаймовыми нотками.

Фото: 1MI

Качество вина и цены

Таким образом, хорошее российское вино можно найти в любом ценовом сегменте. В десятку лучших вошли как вина массового выпуска, так и ограниченные тиражи, подтверждая: качество вина зависит не от его тиража, а от мастерства виноделов и подхода к производству.

Рейтинг доказывает, что качество вина не зависит от масштаба производства: отличные результаты показывают как крупные винодельни, так и небольшие фермерские проекты.

Источник: rskrf.ru

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