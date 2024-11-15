Как обеспечить суточную норму клетчатки: 12 советов

Posted 15 ноября, 11:35
Published 15 ноября, 11:35
Modified 15 ноября, 11:35
Updated 15 ноября, 11:35
Клетчатка, как нерастворимая, так и растворимая, имеет огромное значение для нормализации пищеварения, регулирования уровня сахара и холестерина в крови, а также способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Важно помнить, что недополучение клетчатки может привести к проблемам с пищеварением, таким как запоры, а также повышенному риску хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым мужчинам потреблять по 30 граммов клетчатки в день, женщинам — 25 граммов, а детям эта норма варьируется в зависимости от возраста, от 18 до 28 граммов.
Для большинства людей усреднённая норма потребления клетчатки составляет около 28 граммов в сутки.
Нехватка клетчатки в рационе может негативно сказаться на здоровье. Если вы столкнулись хотя бы с одним из этих симптомов, возможно, стоит пересмотреть свой рацион и включить в него больше продуктов, богатых клетчаткой.
1. Проблемы с кишечником
Одним из первых признаков недостатка клетчатки является нерегулярный стул или его твердая консистенция. Клетчатка играет важную роль в удержании воды в кишечнике, что делает каловые массы мягче и облегчает их выведение. Когда клетчатки не хватает, кишечник может работать менее эффективно, что приводит к запорам.
2. Избыточный вес
Если в пище содержится недостаточное количество клетчатки, может быть сложнее контролировать аппетит. Клетчатка помогает дольше чувствовать сытость, замедляя процесс переваривания пищи и стимулируя выработку гормонов, отвечающих за чувство голода. Без достаточного количества клетчатки чувство голода усиливается, что может привести к перееданию и накоплению лишних килограммов.
3. Постоянная усталость
Усталость и слабость часто связаны с проблемами пищеварения. Если при этом у вас наблюдаются другие симптомы дефицита клетчатки, то нужно срочно менять рацион.
4. Резкие скачки сахара в крови
Растворимая клетчатка замедляет процесс усвоения сахаров и других веществ в кишечнике, что помогает поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови. При дефиците клетчатки могут наблюдаться резкие колебания сахара, что повышает риск развития заболеваний, таких как диабет 2-го типа.
Вот несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам легко достичь необходимого уровня клетчатки в рационе для поддержания здоровья и хорошего самочувствия:
Овсянка — это не только каша на завтрак
Овсянка — отличный источник клетчатки. К тому же, вы можете разнообразить её приготовление, используя её вместо панировочных сухарей, для выпечки печенья или хлеба. Добавление орехов и яблок с кожурой сделает её ещё полезнее.
Ешьте больше бобовых
Бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица, богаты клетчаткой. Всего одна чашка варёной фасоли может покрыть до 75% суточной потребности в клетчатке.
Не снимайте кожуру с овощей и фруктов
Кожура содержит нерастворимую клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Оставляйте её при приготовлении продуктов, чтобы увеличить количество клетчатки.
Семечки и орехи — не табу
Хотя они калорийны, семена и орехи — отличный источник клетчатки. Льняное семя, миндаль и фисташки особенно полезны, но важно не переедать.
Замените белый хлеб на ржаной или цельнозерновой
Ржаной и цельнозерновой хлебы содержат больше клетчатки, чем белый. Попробуйте использовать их в бутербродах, заменяя высококалорийные продукты более полезными.
Экспериментируйте с мукой
Вместо белой муки используйте цельнозерновую, кокосовую или соевую муку. Цельнозерновая в три раза богаче клетчаткой, чем обычная белая.
Начинайте с салата
Салаты из свежих овощей — это не только вкусно, но и полезно. Начинайте трапезу с них, чтобы повысить потребление клетчатки и уменьшить калорийность последующих блюд.
Попробуйте блюда еврейской кухни
Хумус из нута — отличный источник клетчатки. Добавьте овощи или фрукты для повышения количества полезных волокон в приёме пищи.
Не обходите стороной перловую кашу
Перловка — это доступный источник клетчатки. Добавляйте к ней овощи и грибы, чтобы сделать её ещё более питательной.
Держите под рукой контейнер с закусками
Сухофрукты, такие как курага и чернослив, в сочетании с орехами, являются отличным источником клетчатки. Просто следите за порциями.
Подсластите жизнь ягодами
Ягоды, особенно малина и ежевика, богаты клетчаткой. Добавляйте их в каши, йогурты или ешьте как самостоятельный перекус.
Ешьте свеклу на ужин
Свекла — это не только вкусный овощ, но и хороший источник клетчатки. В сочетании с орехами или черносливом её питательные свойства значительно увеличиваются.
Источник: medaboutme-ru