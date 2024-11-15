Как обеспечить суточную норму клетчатки: 12 советов

Клетчатка, как нерастворимая, так и растворимая, имеет огромное значение для нормализации пищеварения, регулирования уровня сахара и холестерина в крови, а также способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Важно помнить, что недополучение клетчатки может привести к проблемам с пищеварением, таким как запоры, а также повышенному риску хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет.