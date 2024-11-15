bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 11:35

Published 15 ноября, 11:35

Modified 15 ноября, 11:35

Updated 15 ноября, 11:35

Как обеспечить суточную норму клетчатки: 12 советов

Как обеспечить суточную норму клетчатки: 12 советов

15 ноября 2024, 11:35
Фото: 1MI.
Клетчатка — это незаменимый компонент питания, который поддерживает здоровье всего организма. Однако многие не всегда получают достаточное количество клетчатки с пищей. В этой статье мы рассмотрели 12 простых и доступных способов, которые помогут обеспечить потребление суточной нормы клетчатки.

Сколько нужно есть клетчатки в день?

Клетчатка, как нерастворимая, так и растворимая, имеет огромное значение для нормализации пищеварения, регулирования уровня сахара и холестерина в крови, а также способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Важно помнить, что недополучение клетчатки может привести к проблемам с пищеварением, таким как запоры, а также повышенному риску хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым мужчинам потреблять по 30 граммов клетчатки в день, женщинам — 25 граммов, а детям эта норма варьируется в зависимости от возраста, от 18 до 28 граммов.

Для большинства людей усреднённая норма потребления клетчатки составляет около 28 граммов в сутки.

Фото: 1MI
Не выбрасывай: шеф-повар советует, что приготовить из остатков продуктов
Узнать подробнее

Как понять, что в рационе недостаточно клетчатки?

Нехватка клетчатки в рационе может негативно сказаться на здоровье. Если вы столкнулись хотя бы с одним из этих симптомов, возможно, стоит пересмотреть свой рацион и включить в него больше продуктов, богатых клетчаткой.

1. Проблемы с кишечником

Одним из первых признаков недостатка клетчатки является нерегулярный стул или его твердая консистенция. Клетчатка играет важную роль в удержании воды в кишечнике, что делает каловые массы мягче и облегчает их выведение. Когда клетчатки не хватает, кишечник может работать менее эффективно, что приводит к запорам.

2. Избыточный вес

Если в пище содержится недостаточное количество клетчатки, может быть сложнее контролировать аппетит. Клетчатка помогает дольше чувствовать сытость, замедляя процесс переваривания пищи и стимулируя выработку гормонов, отвечающих за чувство голода. Без достаточного количества клетчатки чувство голода усиливается, что может привести к перееданию и накоплению лишних килограммов.

3. Постоянная усталость

Усталость и слабость часто связаны с проблемами пищеварения. Если при этом у вас наблюдаются другие симптомы дефицита клетчатки, то нужно срочно менять рацион.

4. Резкие скачки сахара в крови

Растворимая клетчатка замедляет процесс усвоения сахаров и других веществ в кишечнике, что помогает поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови. При дефиците клетчатки могут наблюдаться резкие колебания сахара, что повышает риск развития заболеваний, таких как диабет 2-го типа.

Фото: 1MI

Лайфхаки по тому, как потреблять свою норму клетчатки

Вот несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам легко достичь необходимого уровня клетчатки в рационе для поддержания здоровья и хорошего самочувствия:

  • Овсянка — это не только каша на завтрак

    Овсянка — отличный источник клетчатки. К тому же, вы можете разнообразить её приготовление, используя её вместо панировочных сухарей, для выпечки печенья или хлеба. Добавление орехов и яблок с кожурой сделает её ещё полезнее.

  • Ешьте больше бобовых

    Бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица, богаты клетчаткой. Всего одна чашка варёной фасоли может покрыть до 75% суточной потребности в клетчатке.

  • Не снимайте кожуру с овощей и фруктов

    Кожура содержит нерастворимую клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Оставляйте её при приготовлении продуктов, чтобы увеличить количество клетчатки.

Фото: 1MI

  • Семечки и орехи — не табу

    Хотя они калорийны, семена и орехи — отличный источник клетчатки. Льняное семя, миндаль и фисташки особенно полезны, но важно не переедать.

  • Замените белый хлеб на ржаной или цельнозерновой

    Ржаной и цельнозерновой хлебы содержат больше клетчатки, чем белый. Попробуйте использовать их в бутербродах, заменяя высококалорийные продукты более полезными.

  • Экспериментируйте с мукой

    Вместо белой муки используйте цельнозерновую, кокосовую или соевую муку. Цельнозерновая в три раза богаче клетчаткой, чем обычная белая.

  • Начинайте с салата

    Салаты из свежих овощей — это не только вкусно, но и полезно. Начинайте трапезу с них, чтобы повысить потребление клетчатки и уменьшить калорийность последующих блюд.

  • Попробуйте блюда еврейской кухни

    Хумус из нута — отличный источник клетчатки. Добавьте овощи или фрукты для повышения количества полезных волокон в приёме пищи.

Фото: 1MI

  • Не обходите стороной перловую кашу

    Перловка — это доступный источник клетчатки. Добавляйте к ней овощи и грибы, чтобы сделать её ещё более питательной.

  • Держите под рукой контейнер с закусками

    Сухофрукты, такие как курага и чернослив, в сочетании с орехами, являются отличным источником клетчатки. Просто следите за порциями.

  • Подсластите жизнь ягодами

    Ягоды, особенно малина и ежевика, богаты клетчаткой. Добавляйте их в каши, йогурты или ешьте как самостоятельный перекус.

  • Ешьте свеклу на ужин

    Свекла — это не только вкусный овощ, но и хороший источник клетчатки. В сочетании с орехами или черносливом её питательные свойства значительно увеличиваются.

Источник: medaboutme-ru

Фото: 1MI
7 вредных продуктов, которые мы привыкли считать полезными: мнение экспертов
Узнать подробнее
Читайте также:
С ноября цены на молоко должны ощутимо вырасти. Что происходит?Хурму — с корицей, а фейхоа — с сахаром? Главные фрукты ноябряТыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре
#Анна Селищева#Общество#Овощи#Россия#Фрукты#Еда#Орехи#Питание#Грецкие орехи#Советы#Здоровое питание#Правильное питание#Меню#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика